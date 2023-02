Scherma, CDM sciabola: Gregorio impegnata in Uzbekistan La salernitana salirà in pedana sia nell'individuale che nella prova a squadre.

La Coppa del Mondo di sciabola femminile è pronta a tornare protagonista nella lontana Tashkent, in Uzbekistan. Appuntamento da venerdì 10 a domenica 12 per la prova individuale e quella a squadre. Un doppio impegno che vedrà protagonista anche Rossella Gregorio.

La sciabolatrice salernitana è reduce dal decimo posto di Tunisi dove è stata fermata dalla francese Balzer. In Uzbekistan proverà ad entrare tra le migliori otto per poi concentrarsi sul grande appuntamento della prova a squadre. Il programma prevede le qualificazioni venerdì, il tabellone delle migliori 64 a cui è già qualificata la campana nella giornata di sabato, e domenica la gara a squadre con Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile. Oltre a questo quartetto saliranno in pedana nell’individuale anche Giulia Arpino, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Eloisa Passaro e Claudia Rotili.

La squadra femminile sarà guidata nella lunga trasferta di Tashkent, in Uzbekistan, dal Commissario Tecnico Nicola Zanotti, coadiuvato dai tecnici Andrea Aquili e Cristiano Imparato, insieme al fisioterapista Marco Taurino.



COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE – Tashkent (Uzbekistan), 10-12 febbraio 2023

Convocate gara individuale: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili.

Convocate gara a squadre: Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Cristiano Imparato

Medico: Virginia Desiderio

Fisioterapista:Marco Taurino

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 febbraio: Fase di qualificazione prova individuale

Sabato 11 febbraio: Tabellone principale prova individuale

Domenica 12 febbraio: Prova a squadre