Jomi Salerno, alla Palumbo arriva Teramo Dopo la delusione in Coppa Italia la squadra di Ancona si rituffa sul campionato.

Sarà Jomi Salerno – Strarmed TMS Teramo la gara, in programma domani sabato 11 febbraio alle ore 18.30 alla Palestra Palumbo, a segnare il ritorno in campionato delle atlete salernitane. Dopo la pausa dovuta, infatti, agli impegni in Coppa Italia, riparte il campionato di serie A1 di pallamano femminile. Le atlete allenate da mister Francesco Ancona avranno, così, ad una settimana di distanza dalla cocente delusione della sconfitta rimediata per mano dell’Erice nella semifinale di Coppa Italia, immediatamente l’opportunità di riscattarsi, dimostrando dinanzi al pubblico di casa di aver resettato e di voler tornare a far bene per il raggiungimento degli obiettivi della stagione in corso.

“Abbiamo smaltito i postumi della Coppa Italia, abbiamo ripreso gli allenamenti e messo da parte un po' questa manifestazione. Ora rimettiamo la testa al campionato: abbiamo una partita sulla carta facile, ma dopo un impegno così importante come è stato quello della Coppa Italia non è mai facile affrontare nessuna squadra – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Quindi ho cercato di trasmettere alle ragazze la massima concentrazione, ci siamo allenati bene e domani vogliamo riprendere il campionato cercando di sbagliare il meno possibile e indirizzarci subito sul gioco così come vogliamo, sia dal punto di vista difensivo che dell’attacco”.