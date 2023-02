Check-up Rari Nantes Salerno, difficile trasferta ad Ostia Contro la Distretti Ecologici Nuoto Roma gli uomini di Citro cercano punti dopo due ko consecutivi.

Questa sera alle ore 20:00 torna in acqua la Chek-up Rari Nantes Salerno per la diciassettesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. Al Polo Aquatico Frecciarossa di Ostia i campani si confronteranno con la Distretti Ecologici Nuoto Roma.

Gara importante per gli uomini di coach Citro che sono reduci da due ko consecutivi contro le corazzate Brescia e Pro Recco. Invece, la Distretti Ecologici è reduce dal pareggio in trasferta nella tana della Pallanuoto Trieste.

Quello di A1 è un campionato molto equilibrato dove ogni scontro diretto rischia di diventare una sfida salvezza, proprio come sottolineato da Matteo Citro: “Il campionato quest’anno è davvero molto livellato, ogni sabato può succedere di tutto, anche le squadre che sono più in basso in classifica possono fare tranquillamente risultato. A parte Brescia e Recco le altre sono partite aperte. Già nella prima fase del girone d'andata ci sono state diverse partite in cui le squadre di bassa classifica se la sono giocato punto a punto con quelle più in alto ma poi non sono riusciti a portare a casa il risultato, noi compresi. Ci sarà da sudare, ci sarà da lottare fino alla fine.”