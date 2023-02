Pallanuoto, A1: terzo ko consecutivo per la Check-up Rari Nantes Ad Ostia la Distretti Ecologici Nuoto Roma si è imposta per 10-7.

Terza sconfitta consecutiva per la Check-up Rari Nantes Salerno nel torneo di serie A1 di pallanuoto. I salernitani sono stati sconfitti dalla Distretti Ecologici Nuoto Roma nel meraviglioso scenario del Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia per 10-7. Ko che pesa soprattutto sulla classifica e che complica il percorso degli uomini di coach Citro.

La gara- L'avvio lasciava prospettare tutt’altra gara con la Rari subito sul più due. Trascinati dal pubblico di casa, che ha riempito il Polo Acquatico di Ostia, grazie ad un grande lavoro in difesa, la Distretti Ecologici è riuscita a portarsi presto in parità e a chiudere il secondo quarto in vantaggio. La Rari spreca tanto durante la partita e sul finale perde lucidità. Match giocato con l’handicap del tabellone dei 30’ che per tutta la gara non ha funzionato.

A fine match ha parlato Matteo Citro. “Come già ci è successo in altre occasioni partiamo bene poi alle prime difficoltà ci innervosiamo e non giochiamo più da squadra. Questo è il nostro grande limite, in partite così equilibrate gli episodi fanno la differenza e quando non si è lucidi nelle scelte spesso girano contro. Dispiace perché stiamo facendo tanto lavoro in settimana ma non riusciamo a riproporlo in partita”.

Prossimo appuntamento sabato 25 febbraio ore 14:00 presso la Piscina Simone Vitale.

TABELLINO:

DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA – CHECK-UP RN SALERNO 10-7 (2-3, 3-1, 2-2, 3-1)

DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA: De Michelis, Neumann, Voncina 1, F. Faraglia 2, P. Faraglia 1, Tartaro 2, Mirarchi 1, Lucci, Boezi, Viskovic 3, Spione, Padovano, Giannotti, All. Mirarchi

CHECK-UP RARI NANTES SALERNO: Taurisano, M. Luongo, U. Esposito, C. Sanges, G. Siani 1, D. Gallozzi, M. Tomasic, V. Gallo 1, G. Parrilli, Z. Bertoli 4, A. Barroso Macarro 1, D. Pica, G. Vassallo, All. Citro

Arbitri: D. Bianco, Rovida

NOTE:

Spettatori 100 circa. Gallo (S) espulso per gioco violento a 1.58 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Distretti Ecologici 4/12 + 1 rigore, Check-Up Rari Nantes Salerno 2/9. Uscito per limite di falli Tartaro (D) a 7.00 nel quarto tempo.