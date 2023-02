Scherma, CDM sciabola: la Gregorio è stata la migliore delle azzurre In Uzbekistan la salernitana è stata fermata dalla francese Rifkiss, domani la prova a squadre.

A Tashkent, in Uzbekistan, nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile, Rossella Gregorio è stata la migliore delle azzurre. La sciabolatrice salernitana è stata protagonista di un buon percorso iniziato nel primo turno con la vittoria per 15-9 nell’assalto contro la bulgara Neikova. Al secondo turno sfida vinta 15-5 con la cinese Fu.

La portacolori del Centro sSportivo dei Carabinieri si è fermata al cospetto della francese Rifkiss al termine di un assalto combattuto che ha premiato l’avversaria col punteggio di 15-13. Un peccato perché la Gregorio sembrava in grande giornata. Per lei, però, l’avventura in Uzbekistan continuerà domani quando è in programma la prova a squadre dove il quartetto azzurro, completato da Michela Battiston. Martina Criscio e Chiara Mormile.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – Tashkent (Uzb) 11 febbraio 2023



Finale

Georgiadou (Gre) b. Gkountoura (Gre) 15-10

Semifinali

Gkountoura (Gre) b. Tartakovsky (Usa) 15-5

Georgiadou (Gre) b. Emura (Jpn) 15-11

Tabellone da 16

Rifkiss (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-13

Tabellone da 32

Tartakovsky (Usa) b. Ciaraglia (ITA) 15-7

Gregorio (ITA) b. Fu (Chn) 15-5

Rifkiss (Fra) b. Di Carlo (ITA) 15-12

Hramova (Bul) b. Battiston (ITA) 15-14

Cieslar (Pol) b. Criscio (ITA) 15-11

Tabellone da 64

Ciaraglia (ITA) b. Bashta (Aze) 15-8

Gregorio (ITA) b. Neikova (Bul) 15-9

Di Carlo (ITA) b. Navarro (Spa) 15-14

Bakastova (Ukr) b. Arpino (ITA) 15-12

Jeon (Kor) b. Mormile (ITA) 15-11

Battiston (ITA) b. Lusiner (Fra) 15-11

Criscio (ITA) b. Mukae (Jpn) 15-13

Matuszak (Jpn) b. Passaro (ITA) 15-13

Pusztai (Hun) b. Gargano (ITA) 15-11

Classifica (150): 1. Despina Georgiadou (Gre), 2. Theodora Gkountoura (Gre), 3. Elizabeth Tartakovsky (Usa), 3. Misaki Emura (Jpn).

Le italiane: 9. Rossella Gregorio, 17. Martina Criscio, 20. Michela Battiston, 30. Alessia Di Carlo, 32. Sofia Ciaraglia, 39. Eloisa Passaro, 40. Giulia Arpino, 41. Chiara Mormile, 44. Rebecca Gargano, 82. Claudia Rotili, 86. Vally Giovannelli.