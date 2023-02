Pallamano, A1: la Jomi Salerno riprende a volare La squadra di Ancona ha battuto 34-22 Teramo cogliendo il quarto successo consecutivo in campionato.

Quarto successo consecutivo in altrettante gare dall’inizio del girone di ritorno per la Jomi Salerno che, contro Teramo alla Palumbo, dinanzi al proprio pubblico, trova la vittoria del riscatto dopo la delusione della scorsa settimana in Coppa Italia. In un match il cui risultato poteva sembrare scritto ancor prima di scendere in campo, è Teramo a realizzare il primo gol dopo soli 30 secondi dall’inizio della gara. Per le salernitane ci pensa il vicecapitano Ilaria Dalla Costa a mettere la palla in rete e riportare il risultato in parità, seguita, poi, in rapida successione da Giulia Rossomando e Rizo Gomez.

Primo quarto di equilibro in campo con la Jomi Salerno protagonista di una prestazione non impeccabile. Errori da una parte e dall’altra hanno caratterizzato la gara della ripresa del campionato di serie A1 femminile, con il sette di Daniela Palarie intenzionato a rimanere in gara e la Jomi Salerno colpevole di qualche distrazione di troppo. E’ comunque sempre la squadra di Francesco Ancona avanti grazie alla buona prestazione, nella prima fase del match, di Rocio Squizziato: è stata sua, infatti, la rete del +6 al 25esimo minuti. Non ha disatteso le aspettative neppure la giovane Rossomando né Vladimira Bajciova, in campo al posto di Ramona Manojlovic: la numero 14 è l’artefice della rete del +7 allo scadere della prima frazione di gioco. Stesse trame anche nel secondo tempo, con la gara della Palumbo ancora caratterizzata da errori e disattenzioni da entrambe le parti. Altalenante la prestazione della Jomi Salerno che, però, nel terzo quarto ha inserito le marce alte, mettendo distanza tra sé e la formazione ospite. Ottima la prestazione dell’ultima arrivata in casa Jomi Salerno, Rizo Gomez: è la numero 2, infatti, a mettere a segno nell’ultimo quarto le tre reti consecutive che portano le salernitane sul + 10. Troppa Jomi in campo nei minuti conclusivi del match per il sette ospite che chiude così la gara sotto di 12. Una vittoria, dunque, che fa morale per la Jomi Salerno dopo l’esclusione in semifinale dalla Coppa Italia, ma che, soprattutto, continua a tenere le atlete allenate da coach Francesco Ancona ad un’unica distanza dalla capolista Pontinia.

Jomi Salerno – Starmed TMS Teramo 34 – 22 (17-10)



Jomi Salerno: Rizo Gomez 7, Stellato, Dalla Costa (VK) 6, Rossomando 5, Avagliano, Squizziato 5, Formato, Cirino, Di Giugno, Stettler 4, Bajciova 4, Manojlovic 3, Napoletano (K), Ciociano, Pereira, Lauretti Matos. All. Francesco Ancona



Starmed TMS Teramo: Franceschini, Di Prisco 3, Canzio 2, Sila, Macrone, Baldassarre, Capone, Lanfredi 2, De Angelis, Bellu1, Fabish 6, Chandarli 8, Galletti, Brkic. All. Daniela Palarie

Arbitri: Sardisco, Venturella