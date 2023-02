Scherma, CDM sciabola: Gregorio fuori dal podio anche nella prova a squadre Azzurre fermate dalla Bulgaria che poi ha vinto la tappa.

Quella della spedizione azzurra a Tashkent in Uzbekistan, non passerà certamente alla storia come una grande trasferta. Si torna a casa senza medaglie. Nella prova individuale la migliore è stata la salernitana Rossella Gregorio, mentre il quartetto non è andato oltre l’ottavo posto. La squadra, formata proprio dalla campana con Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile, dopo aver battuto nel primo turno Hong Kong (45-37) si è fermata ai quarti di finale perdendo contro la Bulgaria, che dopo aver battuto le azzurre ha trionfato superando in semifinale la Corea (45-39) e in finale l’Azerbaijan (45-40).

Nel tabellone che assegnava le posizioni dal quinto all’ottavo posto, le azzurre hanno ceduto agli Stati Uniti (45-40) e alla Polonia (45-35) chiudendo in ottava piazza.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Tashkent (Uzb), 12 febbraio 2023



Finale

Bulgaria b. Azerbaijan 45-40

Semifinali

Azerbaijan b. Ungheria 45-37

Bulgaria b. Corea 45-39

Quarti di finale

Bulgaria b. Italia 45-42

Tabellone da 16

Italia b. Hong Kong 45-37

Tabellone 5-8

Usa b. Italia 45-40

Tabellone 7-8

Polonia b. Italia 45-35

Classifica (20): 1. Bulgaria, 2. Azerbaijan, 3. Korea, 4. Ungheria, 8. Italia

Italia: Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile