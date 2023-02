Basket: la Lars Virtus Arechi Salerno vince a Monopoli (60-81) Il capitano Rinaldi: "Proprio da qui dobbiamo ripartire in vista delle prossime giornate"

La Lars Virtus Arechi Salerno supera la White Wise Basket Monopoli con il punteggio di 60-81 nella gara valida per la diciannovesima giornata di Serie B (girone D). "Volevamo a tutti i costi questa vittoria, giocando di squadra abbiamo conquistato due punti molto importanti per la classifica e per il nostro futuro. - ha spiegato il capitano dei blaugrana, Niccolò Rinaldi - Proprio da qui dobbiamo ripartire in vista delle prossime giornate, non solo infatti dai punti ma anche e soprattutto dalla prestazione. Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo assolutamente fermarci. Sappiamo bene di essere in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, e questo ci dispiace molto, ma ora dobbiamo pensare solo ad andare il più forte possibile per recuperare terreno".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Diciannovesima Giornata

White Wise Basket Monopoli - Lars Virtus Arechi Salerno 60-81

Parziali: 15-18, 15-26, 14-20, 16-17

Monopoli: Moretti 17 (4/7, 0/0), Cusenza 14 (5/9, 0/4), Bastone 13 (3/8, 2/5), Ingrosso 7 (0/2, 1/4), Ballabio 6 (3/6, 0/2), Laquintana 2 (1/1, 0/0), Martini 1 (0/0, 0/2), Annese (0/2, 0/2), Da Rin, Ragusa, Diomede

Salerno: Zucca 23 (5/7, 3/8), Moffa 18 (6/7, 1/4), Rinaldi 14 (1/3, 3/6), Donadoni 13 (5/7, 1/2), Sulina 6 (1/3, 1/4), Capocotta 4 (2/3, 0/0), Beatrice 3 (0/0, 1/2), Birindelli (0/3, 0/0), Peluso (0/2, 0/0), Kader.

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno