Basket femminile: la Nasce un Sorriso Salerno vince a Catanzaro (36-62) Coach Russo: "Abbiamo trovato ottime soluzioni di squadra e siamo riusciti ad andare avanti"

La Nasce un Sorriso Salerno vince a Catanzaro, batte la Edilizia Innovativa con il finale di 36-62. "Sapevamo di dover fare una prova più difensiva rispetto al solito, direi che il piano partita ha funzionato alla grande. - ha spiegato il coach delle granatine, Aldo Russo - Bisogna dare grande merito alle ragazze che nei primi due quarti hanno subito solo 11 punti, un’anomalia rispetto al buon basket che Catanzaro ha sempre espresso. Abbiamo trovato ottime soluzioni di squadra e siamo riusciti ad andare avanti. All’intervallo c’era da temere il tentativo avversario di rientro a qualsiasi costo e c’è stato: nel terzo quarto non l’abbiamo gestito subito, forse più per l’ansia di non riuscire a segnare. Catanzaro ha alzato l’intensità difensiva, ci ha messo fisicità e noi abbiamo fatto più fatica a gestire i cambi difensivi che avevamo fatto benissimo nella prima metà di partita. Nonostante tutto abbiamo mantenuto la distanza di sicurezza e, quando abbiamo ricominciato a muovere bene la palla e a leggere in anticipo le loro scelte difensive, ci siamo nuovamente portati in allungo".

Il tabellino

Serie B Femminile

Edilizia Innovativa Catanzaro - Nasce un Sorriso Salerno 36-62

Parziali progressivi: 7-14, 11-32, 28-40

Catanzaro: Diop ne, Codispoti 8, Bentornato 2, Giovinazzo, Gagliardi, Avenia 8, Macello 6, Li Calsi, Villanueva 1, Fazzari, Riccotti 11, Calabrese. All. Chiarella.

Salerno: Valerio 10, Orchi 2, Scala 4, De Mitri 15, Carosio 9, Opacic 2, Dione 2, Lucchesini 8, Scolpini, Jamal Eddine 10. All: Russo.

Arbitri: Caputo, Fontanella Molea

Foto: ufficio stampa Salerno Basket 92