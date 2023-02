Hockey pista, Roller Salerno: pari ed emozioni contro Sarzana La squadra campana ha pareggiato 3-3 al termine di un match ricco di colpi di scena.

Poteva vincerla, ha rischiato di perderla, alla fine l'ha pareggiata. La Campolongo Hospital Roller Salerno conquista un pirotecnico 3-3 nel match casalingo contro la Gamma Innovation Sarzana. Un punto che consente alle due squadre di salire a quota 7 in classifica, confermando l'equilibrio tra i due club che si è visto anche sabato sera sulla pista del Palatulimieri.

Salerno, priva dell'esperto Esposito, parte con le marce alte e al 3' di gioco sblocca il risultato con Fontan Alfani, abile a ribadire in fondo al sacco un assist di Giuseppe Giudice. Il vantaggio dà fiducia ai padroni di casa che sembrano in grado di legittimare il risultato. Ma con il passare dei minuti la soglia di attenzione cala e Sarzana, a sei dall'intervallo, pareggia con Angeletti. La reazione della Roller Salerno è veemente: Fontan Alfani (23') conquista una punizione dal limite che viene trasformata dallo stesso atleta argentino che regala il nuovo vantaggio ai salernitani.

Nella ripresa, però, Sarzana gioca meglio e riesce a sfruttare gli errori della Roller. Al 16' Del Gatto pareggia i conti, quattro minuti dopo Angeletti serve il sorpasso. Ma nel finale la squadra di Giudice tira fuori l'orgoglio: Fontan Alfani conquista un tiro di rigore che viene trasformato dall'argentino, autore di una tripletta che fissa il risultato sul 3-3 finale.

"È stata una partita ricca di emozioni", ha detto a fine gara il capitano della Ch Roller Salerno, Giuseppe Giudice. "C'è un po' di rammarico perché con un po' di attenzione in più potevamo conquistare i tre punti. Ci teniamo comunque stretti questo pari che ci permette di muovere la classifica. Dobbiamo lottare in ogni partita per onorare questi colori ed arrivare più in alto possibile".