Jomi Salerno, Dalla Costa: "Bisogna vincere tutte le partite" "Ora siamo nella fase più calda della stagione".

La delusione della Coppa Italia è un capitolo chiuso. La Jomi Salerno ha ripreso a correre battendo nettamente nella quarta giornata di ritorno il Teramo per 34 – 22. Del match di sabato ha parlato il vicecapitano Ilaria Dalla Costa. “Sicuramente era importantissimo portare a casa la partita, anche un po' per rialzare il morale della squadra dopo la sconfitta in Coppa Italia. E’ stata una partita di alti e bassi, minuti in cui abbiamo giocato veramente bene, veramente da Salerno e minuti in cui invece abbiamo avuto attimi di distrazione – ha dichiarato-. Dobbiamo cercare, andando in avanti, di diminuire questi minuti in cui commettiamo troppi errori perché ovviamente il nostro obiettivo adesso è ancora più forte e più chiaro ed è quello della vittoria del campionato. Queste partite ci servono anche per aggiustare quelle cose che a volte non vanno bene. Sono piccole cose che sicuramente noi come squadra possiamo migliorare per portare avanti il nostro obiettivo finale. Ora siamo nella fase più calda della stagione e, per confermarsi allo stesso posto o migliorarlo, bisogna vincere tutte le partite e non commettere passi falsi, quindi la vittoria è un passo in avanti verso le prossime partite”.