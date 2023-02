Scherma, Gregorio undicesima nel ranking di sciabola La salernitana è la seconda delle azzurre alle spalle di Martina Criscio.

La trasferta di Tashkent in Uzbekistan è stata lunga e faticosa. Dopo questo sforzo Rossella Gregorio e le altre azzurre prepareranno la tappa europea di Atene, in programma dal 3 al 5 marzo.

Intanto in questi giorni a tenere banco la il ranking internazionale dove la sciabolatrice salernitana è la seconda delle azzurre occupando attualmente la posizione numero 11. Tre posizioni più avanti c’è Martina Criscio, mentre alle spalle ci sono al 19° posto Michela Battiston, al 28° Chiara Mormile, al 35° Eloisa Passaro, al 56° Rebecca Gargano e al 57° Claudia Rotili.

Il ranking, guidato dalla giapponese Emura davanti all’azera Bashta e alla greca Georgiadou, è fondamentale per evitare di dover passare dalle qualificazioni. La posizione della Gregorio è buona e lascia ben sperare anche per i prossimi grandi obiettivi. A luglio c’è il Mondiale casalingo di Milano e nel 2024 ci sono le Olimpiadi di Pairig. Due grandi eventi in cui l’Italia della sciabola femminile può essere protagonista sia nella prova individuale che in quella a squadre.