Pallamano, A1: Jomi Salerno domani di scena all’Estraforum Coach Ancona: “A Prato per i due punti”. Il match andrà in scena alle 21:00.

Jomi Salerno di nuovo in campo questo fine settimana per il quinto impegno del girone di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Domani, sabato 18 febbraio alle ore 21.00, le salernitane saranno di scena all’Estraforum per affrontare il Tushe Prato. Dopo aver messo una dietro l’altra ben quattro vittorie in altrettante gare disputate dall’inizio di questo girone di ritorno, per le atlete allenate da mister Francesco Ancona quella contro Prato sarà ancora una volta una partita da non fallire per dare continuità alla propria stagione. La Jomi Salerno, infatti, è stabilmente seconda in classifica con 27 punti dietro la Cassa Rurale Pontinia, a 28 punti.

Per il Tushe Prato, con 12 punti proprio come la Securfox Ferrara, una vittoria significherebbe raggiungere la Casalgrande Padana e portarsi fuori dalla zona playout. “E’ stata una settimana di duro lavoro, le ragazze stanno lavorando molto bene e stanno cercando di riprendere un po’ l’intensità e il ritmo degli allenamenti– ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Domani affronteremo una partita contro una squadra che comunque ha figurato bene nella prima part della stagione, poi ha avuto un momento di rendimento un po’ più basso, ma è una partita da prendere con le pinze. Lo scorso sabato il Prato ha vinto contro il Mestrino, dimostrando di essere una squadra con un certo carattere e dimostrando di voler lottare fino alla fine per ottenere il miglior posto per potere guadagnare la salvezza. Noi vogliamo sicuramente andare a Prato per i due punti e per cercare di migliorare il più possibile il nostro gioco

sia nella fase offensiva che difensiva”.