Pallanuoto, A1: la Check-Up RN Salerno ospita la Rari Nantes Savona Alla Vitale fischio d'inizio alle 14, gli uomini di Citro cercano il colpaccio.

Questo pomeriggio alle 14:00, alla Piscina Comunale Simone Vitale di Salerno, andrà in scena la sfida tra la Check-Up RN Salerno e la Rari Nantes Savona valida per la diciottesima giornata del torneo di serie A1.

Il pronostico è tutto a favore della compagine ospite che ha raccolto fino ad ora 35 punti e sta ben figurando anche nella sua campagna europea. La squadra di Citro però può fare bene e tentare il colpaccio.

“Il Savona è una squadra solida, coperta in tutti i ruoli e con un gioco molto aggressivo” ha spiegato alla vigilia coach Citro. “Noi dobbiamo imparare ad essere lucidi e concentrati per tutta la gara ed in particolare non disunirci quando subiamo qualche episodio negativo cosa che ci è capitata troppo spesso in questo torneo, con il fondamentale sostegno del nostro pubblico daremo tutto quello che abbiamo per provare a fare risultato".

È prevista la diretta streaming dalla Pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno.