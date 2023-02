Pallamano, A1: la capolista Jomi Salerno passa sul campo del Prato Le ragazze di Ancona si sono imposte 42-21 cogliendo la quinta vittoria consecutiva in campionato.

La Jomi Salerno passa sul campo del Prato, conquista la quinta vittoria consecutiva in altrettante gare dall’inizio del girone di ritorno e, complice la sconfitta della Cassa Rurale Pontinia, si posiziona in vetta alla classifica di serie A1.

Primo tempo di marca salernitana all’Estraforum di Prato. È la formazione di casa, però, a passare per prima in vantaggio con la rete di Charity Iyamu dopo soli 30 secondi dall’inizio del match. Buono l’approccio del sette allenato da Valentina Megli che per il primo quarto ha avuto il merito di restare in gara contro un’avversaria di superiore qualità. Tre volte bloccata l’avanzata della Jomi Salerno dal portiere pratese, è solo al terzo minuto di gioco che le salernitane realizzano con Cyrielle Lauretti Matos la rete del pareggio. Inizio

scoppiettante in campo a Prato con 6 gol, tre per parte, nei primi 5 minuti di gioco. Dopo 15 minuti di equilibrio con la Jomi che non è mai andata oltre le due reti vantaggio, le salernitane provano a staccare nel corso del secondo quarto. Tre errori consecutivi in fase d’attacco penalizzano la formazione pratese, ne approfitta così la Jomi Salerno che, guidata dal capitano Napoletano (miglior marcatrice), realizza il primo strappo del match. È dominio Jomi nel secondo quarto: in campo anche la giovane Giorgia Avagliano protagonista di una prestazione più che soddisfacente. Le salernitane, grazie alla rete di Squizziato, chiudono sul +9 (massimo vantaggio) la prima frazione.

Di marca salernitana pure la seconda frazione, con la Jomi che nel primo minuto della ripresa raddoppia il Tushe Prato con le due reti ravvicinate di capitan Napoletano e di Vladimira Bajciova. I tanti errori sotto porta fanno progressivamente uscire dalla gara la squadra allenata da Valentina Megli, con grosse difficoltà ad andare al gol. Imprendibile, invece, la Jomi Salerno che nella seconda frazione schiera Di Giugno tra i pali (poi sostituita dalla giovane Ciociano) e Formato in campo. Il Tushe Prato non ci crede più, la Jomi Salerno sovrasta le avversarie e chiude il match sul risultato finale di 21 – 42.



La netta vittoria sul Tushe Prato riporta in vetta alla classifica la Jomi Salerno che scenderà di nuovo in campo il prossimo sabato per affrontare, in casa, il Mezzocorona.

Tushe Prato: Svigac 6, Micotti M. 3, Amerighi, Rubbino, Borrini 4, Della Maggiora, Niccolai 1, Blaj, Sandroni 1 (VK), Barbieri, Micotti R., Iyamu 4, Martinelli 1, Ucchino (K) 1, Felet, Saccenti. All. Valentina Megli



Jomi Salerno: Rizo Gomez, Dalla Costa (VK) 1, Rossomando, Avagliano 2, Squizziato 7, Formato 3, Cirino, Di Giugno, Stettler 2, Bajciova 6, Manojlovic 5, Napoletano (K) 12, Ciociano, Pereira, Lauretti Matos 4. All. Francesco Ancona



Arbitri: Anastasio, Zappaterreno