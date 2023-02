Continuità per la Lars Virtus Arechi Salerno: vittoria contro Taranto (73-62) Coach Ponticiello: "Atteggiamento e sistema, due aspetti fondamentali"

La Lars Virtus Arechi Salerno centra la vittoria della continuità. I blaugrana battono il CJ Basket Taranto con il finale di 73-62 nella gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B (girone D). "Atteggiamento e sistema, due aspetti fondamentali. Abbiamo disputato una prestazione superiore non solo a quella di Monopoli ma anche a quella contro Caserta di inizio anno. - ha spiegato il coach della Virtus Arechi, Francesco Ponticiello, nel post-gara - Ci sono state, infatti, tante risposte positive, ma dobbiamo continuare a mettere ulteriori dettagli nel nostro gioco. Questo perché bisogna spostare in avanti la nostra prospettiva, sia in termini tecnici che di risultati”.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ventesima Giornata

Lars Virtus Arechi Salerno - CJ Basket Taranto 73-62

Parziali progressivi: 20-6, 31-20, 53-39

Salerno: Mazzarella ne, Beatrice, Zucca 12, Moffa 16, Peluso ne, Rinaldi 13, Capocotta 1, Caporaso ne, Donadoni 22, Sulina 6, Birindelli 3. All. Ponticiello

Taranto: Bruno 3, Corral 4, Cena 16, Piccoli 10, Liace ne, Sampieri 7, D’Agnano, Graziano 2, Conte 12, Villa 8. All. Olive