Hockey pista, Roller Salerno beffata a Giovinazzo Il ko dei campani è maturato nel finale di gara.

La Campolongo Hospital Roller Salerno sfiora l'impresa sulla pista dell'Afp Giovinazzo, seconda forza del campionato di serie A2. La squadra di Massimo Giudice disputa una grande prova, uscendo sconfitta (5-3) soltanto nei minuti finali. Negli ultimi 120 secondi la squadra biancoverde è andata a segno due volte, trovando prima il gol del sorpasso e, poi, quello della sicurezza.

Un risultato che lascia tanto amaro in bocca in casa Salerno ma che conferma anche i grandi progressi fatti nelle ultime partite dai campani, usciti a testa altissima dal Pala Pansini. Nei primi 25 minuti di gioco parte meglio Giovinazzo che al 15' passa con un tiro diretto trasformato da Colamaria. Cinque minuti dopo i biancoverdi raddoppiano con un rigore di Correa. Nella ripresa Salerno scende in pista con più motivazioni e accorcia subito le distanze con un gran gol di Sabetta. Al 9' è Mezzina a riportare i padroni di casa sul +2 ma tra l'11' ed il 15' sale in cattedra Fontan Alfani, ex di turno, che prima accorcia le distanze e, poi, trasforma il rigore del 3-3.

Quando la partita sembra destinata a terminare in parità, ad 1'56'' dalla sirena Correa Mura inventa la rete del 4-3. Negli ultimi secondi Massimo Giudice tenta il tutto per tutto, inserendo il quinto uomo di movimento. Ma il forcing finale non basta ed a porta sguarnita Turtutto trova il 5-3 finale.

Da segnalare il ritorno in pista del portiere Giancarlo Melillo che ha parato anche una punizione di prima, mentre Marrazzo ha respinto un tiro di rigore. Buono il contributo dato a partita in corso da Durante e Di Somma che, al pari dei fratelli Giudice, di Sabetta e del solito Fontan Alfani, stanno ritrovando la miglior condizione. In panchina, inoltre, prime apparizioni per i giovanissimi Masullo e Marra. “La prova di Giovinazzo conferma che quando giochiamo da squadra, possiamo far male a chiunque”, il commento del tecnico salernitano Massimo Giudice. “Peccato per la sconfitta ma il percorso di crescita continua”.