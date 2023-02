Volley, B1: la P2P travolge Terrasini e porta a casa l'intera posta in palio Castillo: "La P2P c'è e crediamo che abbia le carte in regola per farci divertire".

"Contava solo vincere per tenere a distanza di sicurezza la zona salvezza. La squadra lo ha fatto in tre set e siamo contenti". La sintesi di P2P-Terrasini (3-0, parziali 25-20,25-19 e 25-21) e del suo peso specifico nella classifica di B1 è contenuta nelle dichiarazioni del vicepresidente Luca Castagna, a fine gara. La P2P attendeva questa gara per tirare le somme: riguardo la salvezza, primo obiettivo stagionale di una matricola, non c'è ancora il timbro dell'aritmetica ma siamo molto vicini. I numeri "dicono" 26 punti Baronissi e +17 sulla zona rossa occupata proprio da Terrasini, a quota 9. I numeri "dicono" pure che "per realizzare qualcosa di bello - spiega la palleggiatrice Del Vaglio, due muri e due aces nel proprio score di gara - occorra continuità". La P2P fin qui ha giocato 14 gare e ne ha vinte 9. La prima delle 5 perse aveva preso forma proprio contro Terrasini, al tie break, all'andata. L'opposto Biccheri, smarcata dall'ex irnina Baruffi, aveva fatto il bello e cattivo tempo. È accaduto pure in avvio di primo set ma poi la P2P ha preso le misure a muro, ha messo a terra fast e attacchi con Salvestrini, Sanguigni e Liguori. Coach Castillo ha anche attinto alla panchina ottenendo ottime risposte dalle atlete inizialmente in panchina. "Non ne ho tantissime, anche a causa di infortuni - dice a fine gara - ma quelle che ci sono si rivelano sempre utilissime e pronte. Sono molto contento dell'impatto che ha avuto Barbara Napolitano quando è stata chiamata in causa e faccio i complimenti a tutta la squadra per come ha interpretato la partita". Bisognava dimenticare alla svelta Castellana Grotte, un'altra squadra in lotta per la salvezza e un'altra sconfitta recente per le ragazze di coach Castillo. Non ce n'è stata più traccia in campo ma in classifica - soprattutto se poi si innesca un meccanismo di alta classifica - i punti persi hanno un peso. Due in Puglia fanno il paio con il ko interno nel girone di andata con Fiamma Torrese. "Ci sono ancora tempo e modo di farsi perdonare. La P2P c'è e noi crediamo che abbia le carte in regola per farci divertire. Con quale dimensione? Mina vagante, a ridosso degli squadroni, in grado di dare fastidio", è il pensiero della società. A guardar bene, la classifica ai piani alti è corta: davanti alla P2P (26 punti), ci sono Melendugno (28 punti), Casal de Pazzi (29, terza, in zona playoff), le messinesi di Santa Teresa Riva (31), Arzano capolista a quota 33 e prossima avversaria della P2P. In un contesto di calendario sfalsato - complici il numero dispari di iscritte al girone E più una rinuncia prima che cominciasse il campionato - le squadre giocano e riposano a scaglioni. La conseguenza è che ci sono i punteggi ma anche binari diversi, più lunghi o più corti: dal primo al sesto posto (Arzano-Pomezia), hanno giocato 14 partite solo la P2P e Messina. Le altre hanno 13 gare disputate, diverse hanno già riposato (nell'ultimo turno, Arzano e Casal de Pazzi). Ad aprile toccherà per due turni a Baronissi ma è anche vero che in questi turni ci saranno diversi scontri diretti ad alta quota. "Adesso tocca a noi prepararci ad un mese intenso, un bel mese di pallavolo", conclude coach Castillo. Si comincia il 25 febbraio: al palasport di Arzano, fischio d'inizio alle ore 16, la P2P farà visita alla capolista.