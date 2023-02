Italrugby femminile: la salernitana Franco convocata per il raduno di Parma Dal 26 febbraio al 1° marzo azzurre alla Cittadella dello Sport per preparare il Sei Nazioni.

L’Italrugby femminile è pronta a tornare. Dopo la trasferta spagnola di inizio febbraio, match vinto contro Las Leonas per 22-5 allo Stadio Baldiri Aleu di Barcellona, continua il percorso di avvicinamento al Tiktok Women’s Six Nations 2023. Si partirà allo Stadio S. Lanfranchi di Parma domenica 26 marzo alle 18 con la Francia, squadra che ha eliminato le azzurre alla Coppa del Mondo in Nuova Zelanda nei quarti di finale.

Dal 26 febbraio al 1° marzo appuntamento alla Cittadella del Rugby di Parma dove sarà presente anche la salernitana Giada Franco uno dei punti fermi anche del nuovo corso tecnico guidato da Giovanni Raineri. Nel Mondiale in Nuova Zelanda è stata la stella della squadra azzurra nel girone eliminatorio dove ha ricevuto due volte il premio di migliore giocatrice del match. Anche nel Sei Nazioni 2023 vorrà ripetersi a quei livelli e per questo lavorare bene nel primo raduno sarà fondamentale.

Le 26 atlete convocate:

Busato, Jessica – Villorba Rugby

Capomaggi, Beatrice - Villorba Rugby

Cheval, Mathilde - Valsugana Rugby Padova

D'Inca', Alyssa - Villorba Rugby

De Robertis Ambrah Celeste – CUS Torino

Duca, Giordana - Valsugana Rugby Padova

Franco, Giada – Rugby Colorno

Frangipani, Alessandra – Villorba Rugby

Granzotto ,Francesca - Unione Rugby Capitolina

Gronda, Alessia - Cus Torino

Gurioli, Laura – Villorba Rugby

Locatelli, Isabella – Rugby Colorno

Madia, Veronica – Rugby Colorno

Margotti, Alessia - Valsugana Rugby Padova

Maris, Gaia – Valsugana Rugby Padova

Muzzo, Aura - Villorba Rugby

Ostuni Minuzzi, Vittoria – Valsugana Rugby Padova

Rigoni, Beatrice - Valsugana Rugby Padova

Seye, Sara - Rugby Calvisano

Stecca, Emanuela – Villorba Rugby

Sgorbini, Francesca – ASM Romagnat

Stefan, Sofia - Valsugana Rugby Padova

Stevanin, Emma - Valsugana Rugby Padova

Tounesi Sara – Sale Sharks

Turani, Silvia – Exeter Chiefs

Vecchini, Vittoria - Valsugana Rugby Padova



Atlete invitate:

Buso, Gaia - Rugby Colorno

Cuoghi, Giorgia - Highlanders Formigine Rugby

Ranuccini, Alissa - Rugby Colorno

Rolfi, Sofia - Rugby Colorno