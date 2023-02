Pallamano, A2: la capolista Genea Lanzara è pronta a tornare in campo Gonzalez: "In questo periodo ci siamo allenati benissimo grazie al lavoro di staff e società".

Archiviata la lunghissima pausa che ha tenuto la Genea Lanzara lontana dal 40x20 per circa un mese, la squadra allenata da coach Manojlovic ritorna finalmente in campo per il match valevole per la seconda giornata della fase ad orologio del Campionato Nazionale di Serie A2.

I salernitani primi in classifica hanno osservato il turno di riposo nella giornata inaugurale della fase finale della competizione e sono, adesso, attesi dal match interno di Sabato 25 Febbraio alle ore 20:30 contro i siciliani del Giovinetto. La compagine petrosilena, attualmente quarta in classifica, è reduce dal netto successo interno contro Aretusa e si presenterà a Salerno con tanta voglia di fare bene; dal proprio canto capitan Milano e compagni cercheranno di non farsi trovare impreparati, facendo del proprio meglio per incamerare due punti preziosi per il prosieguo della stagione oramai entrata nel clou.

I due precedenti stagionali sono entrambi appannaggio della Genea Lanzara: nel turno di andata della Regular Season i salernitani si imposero in terra sicula col punteggio finale di 28-36, al ritorno i rossoblu hanno avuto la meglio tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo col risultato di 40-35 al termine di sessanta minuti di gioco davvero intensi.

“Sicuramente ritornare in campo dopo circa un mese dall’ultima gara disputata non sarà facile – dichiara Enric Gonzalez, portiere della Genea Lanzara – ma durante questo periodo di pausa ci siamo allenati benissimo grazie al lavoro congiunto della società e dello staff tecnico, con l’obiettivo di ripartire così come abbiamo concluso la Regular Season, ovvero con una vittoria. Vogliamo assolutamente fare bene in questa fase conclusiva del campionato, cercheremo di conquistare quanto prima i punti necessari per la matematica promozione in Serie A silver che ci consentirà, al contempo, di prendere parte ai PlayOff Promozione per la Serie A Gold.

Siamo davvero carichi e motivati, questa lunga assenza dai campi di gioco ci ha penalizzato ma, al contempo, ci stimola a rientrare sul 40x20 con ancora più ambizione e voglia di vincere. Tuttavia dovremo pensare di gara in gara, anche perché già nel prossimo weekend dovremo nuovamente restare al palo a causa della terza fase della Youth League Under 20 dove sarà coinvolta quasi l’intera totalità dei miei compagni di squadra. La compagine sicula del Giovinetto non è affatto da sottovalutare, lotta per l’intero arco dei sessanta minuti di gioco e di certo non verrà qui a Salerno a fare una passeggiata: dovremo approcciare, insomma, ottimamente al match. Il mio obiettivo personale è quello di vincere tutte le partite della fase ad orologio ed arrivare nella migliore condizione alle Finals di Chieti”.

L’incontro tra Genea Lanzara ed Il Giovinetto andrà in scena Sabato 25 Febbraio alle ore 20:30 presso la Palestra Caporale Palumbo di Salerno e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.

2^ GIORNATA FASE AD OROLOGIO| IL PROGRAMMA DELLE GARE: Genea Lanzara – Il Giovinetto; Haenna – CUS Palermo; Mascalucia – Ragusa; riposa: Aretusa

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara* 22, Haenna 18, Palermo 18, Il Giovinetto 16, Aretusa 9, Mascalucia 7, Ragusa 0.

*= 1 partita in meno