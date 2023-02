Jomi Salerno, all’orizzonte la gara con Mezzocorona Gioisce Rossomando: prima convocazione in Nazionale.

Riconquistato, grazie alla vittoria dello scorso sabato contro Prato e alla contestuale sconfitta del Pontinia sul campo di Padova, il primo

posto in classifica, la Jomi Salerno prosegue nel lavoro di preparazione per la sfida del prossimo fine settimana. Un appuntamento da non

sottovalutare, quello che vedrà le atlete di mister Francesco Ancona impegnate contro il Mezzocorona di fronte al proprio pubblico. C’è il

primo posto da difendere e le salernitane sono ben intenzionate a farlo con l’obiettivo di mettere una dietro l’altra il maggior numero di

vittorie possibile prima di giungere alla sfida al vertice contro Pontinia (ora seconda in classifica ad un’unica distanza dalla Jomi) in

programma il prossimo mese alla Palumbo. Ma, senza voler guardare troppo avanti, per Pina Napoletano e compagne c’è da rimanere concentrate sulla sfida che è all’orizzonte quella del prossimo sabato 25 febbraio, poi ci sarà la nuova sosta del campionato. Fortemente determinate, dunque, le salernitane, le atlete di maggiore esperienza così come le più giovani, protagoniste alcune di loro, lo scorso sabato, della gara che ha riconsegnato alla Jomi Salerno il primato in classifica.



“Sicuramente lo scorso sabato è stata una bella partita, abbiamo tutte avuto minutaggio ed è importante per il morale della squadra soprattutto per il punteggio che abbiamo ottenuto. Oltre alla vittoria, abbiamo anche riconquistato il primo posto in classificae continueremo a lavorare per il raggiungimento del nostro obiettivo, ovvero i playoff – ha dichiarato Giorgia Avagliano – Per noi più giovani è stata una buona occasione per poter giocare e provare quello che facciamo durante gli allenamenti, poi è sempre bello scendere in campo e poter far vedere la propria pallamano. Per quel che riguarda la sfida del prossimo sabato contro Mezzocorona stiamo lavorando molto intensamente per questa gara, è una partita da non sottovalutare però noi siamo a conoscenza delle nostre capacità e quindi giocheremo al meglio”.



Intanto, si festeggia in casa Jomi Salerno. In vista della lunga sosta del campionato, con la squadra che sarà poi nuovamente in campo solo il prossimo 18 marzo, è arrivata la prima convocazione in Nazionale tra le senior per la classe 2004 Giulia Rossomando in occasione del raduno in programma ne “La Casa della Pallamano” di Chieti. Le Azzurre, infatti, inizieranno il prossimo 27 febbraio la preparazione per le sfide dell’8 e 12 aprile contro la Slovenia, entrambe valide per i playoff di qualificazione ai Campionati Mondiali 2023. Per la giovane atleta salernitana, come detto, si tratta della prima chiamata in azzurro, Giulia Rossomando andrà ad unirsi alle veterane compagne di squadra Ilaria Dalla Costa, Lucila Stettler, Ramona Manojlovic e Rocio Squizziato. Tra le convocate compare anche Giulia Fabbo, della cantera salernitana, al momento impegnata nel campionato francese con il Nizza.