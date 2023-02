Pallamano, A1: la Jomi Salerno ospita il Mezzocorona per difendere il primato Ancona: "E’ stata una settimana buona, la squadra sta lavorando bene".

Jomi Salerno in campo con l’obiettivo di difendere il primato in campionato. Dopo essere tornata in vetta alla classifica, complice la

vittoria sul Tushe Prato e la sconfitta del Pontinia in casa del Cellini Padova nel precedente turno del girone di ritorno, la squadra

salernitana non può, ora, concedere spazio a cali di contrazione.

Alle ore 18.30 di domani, sabato 25 febbraio, infatti, le atlete allenate da mister Francesco Ancona torneranno alla Palumbo per affrontare il Mezzocorona. Pina Napoletano e compagne, con un bottino di 29 punti fin qui conquistati, affronteranno la penultima forza del campionato: la squadra ospite, infatti, con 5 punti ottenuti dall’inizio della stagione, ha dietro di sé soltanto il Teramo. La sfida con Mezzocorona, dunque, rappresenta ancora una volta l’occasione per dare continuità al proprio cammino e, soprattutto, una vittoria sarebbe un’ulteriore spinta per le salernitane.

Dopo il mach di domani, infatti, ci sarà la lunga pausa di campionato per il raduno della Nazionale, a partire dal 27 febbraio, ne “La Casa della Pallamano” di Chieti, poi, alla ripresa, la Jomi Salerno affronterà il Cellini Padova in trasferta, prima di arrivare al big match casalingo contro il Pontinia. In questa fase, dunque, vietato commettere passi falsi, con le salernitane che, domani, potranno contare sul sostegno del proprio pubblico per affrontare il cruciale match contro il Mezzocorona. La gara tra Jomi Salerno e Mezzocorona sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.



“E’ stata una settimana buona, la squadra sta lavorando bene. Abbiamo affrontato con lo spirito giusto la partita di Prato, anche se sulla

carta era una partita molto tranquilla dal punto di vista della classica, ma le ragazze sono state brave perché l’hanno affrontata con

il massimo della concentrazione e abbiamo sfruttato al meglio quello che ci ha offerto la giornata di campionato. Quella di domani con

Mezzocorona è una partita che sulla carta dobbiamo vincere perché è ovvio che la differenza di classifica parla da sé– ha dichiarato il

coach della Jomi Salerno Francesco Ancona – Quello che dobbiamo cercare di fare in questa partita è migliorare il nostro gioco, migliorare

l’intensità, cercare di aumentare anche la propensione offensiva in seconda fase, insomma sfruttare al massimo questa partita perché è ovvio che i due punti dobbiamo prenderli per forza. Ora non possiamo fare passi falsi e cercheremo di ottenere tutto quello che si può ottenere da questa partita. Dopo la gara con Mezzocorona ci sarà la pausa del campionato, sono soddisfatto per le convocazioni in Nazionale delle ragazze in particolare la prima di Giulia Rossomand. E’ una ragazza che si impegna tanto in allenamento, in partita dimostra di poter stare in campo, certo ha tanto da migliorare e lei lo sa ma sono sicuro che questa convocazione le farà bene per il morale e non inciderà dal punto di vista dell’umiltà, perché è una ragazza veramente intelligente, umile e sa che per raggiungere gli obiettivi deve lavorare tantissimo”.