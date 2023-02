Pallamano, A1: la Jomi Salerno batte il Mezzocorona e continua a comandare Le salernitane, con la sesta vittoria consecutiva, hanno consolidato il primato in classifica.

La Jomi Salerno centra la sesta vittoria consecutiva in altrettante gare disputate dall’inizio del girone di ritorno e consolida, così, il primo

posto in classifica allontanando il Pontinia, sconfitto in casa dal Brixen Sudtirol, ora a tre distanze.

E’ un primo tempo di marca salernitana quello andato in scena alla Palestra Palumbo di Salerno, con le padrone di casa che aprono le

marcature, dopo soli 40 secondi dall’inizio del match, grazie alla rete di Giulia Rossomando, che, fresca di convocazione (la prima) nella

Nazionale senior, torna in campo dopo un problema alla caviglia. È la Jomi Salerno a dominare il match sin dalle battute iniziali, con

un’ottima prova di gruppo ed una prestazione con pochissime sbavature.

Il Mezzocorona prova a star dietro alle salernitane almeno nel primo quarto di gara, guidate da Dalla Valle, miglior marcatrice tra le sue.

Non può nulla, però, la formazione ospite contro una meglio attrezzata Jomi Salerno che, trovato al minuto 24 il massimo vantaggio (+10) con la rete di Rocio Squizziato, chiude la prima frazione avanti di 8. Dominio Jomi anche nel corso del secondo tempo. Con lo strappo già realizzato sulla formazione ospite nella prima frazione, per le atlete allenate da coach Ancona è un gioco da ragazze chiudere con anticipo il match.

Spazio, infatti, anche alle più giovani atlete salernitane con Stellato, Chianese, Cirino, Avagliano e Formato in campo e Di Giugno a difendere la porta salernitana. La buona prova anche delle giovanissime e la prestazione convincente di Manojlovic (è lei ad aver realizzato la rete del massimo vantaggio, + 11, al minuto 43) conducono la Jomi Salerno alla vittoria.

Successo importantissimo per le salernitane che, prima della lunga pausa di campionato, consolidano così il primato in campionato. La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo il prossimo 18 marzo quando affronterà in trasferta il Cellini Padova.



Jomi Salerno – Mezzocorona 36 - 26 (22 – 14)



Jomi Salerno: Rizo Gomez 6, Stellato, Dalla Costa (VK) 7, Rossomando 5, Avagliano, Squizziato 6, Formato, Cirino, Di Giugno, Stettler, Bajciova, Manojlovic 7, Napoletano (K) 3, Chianese, Pereira, Lauretti Matos 2. All. Francesco Ancona



Mezzocorona: Terrana 1, Gislimberti 6, Faig 1, Semedo 1, Ratsika, Demattio 1, Battisti, Dalla Valle 9, Verones 4, Italiano (K), Girlanda

1, Pilati 1, Campestrini 1. All. Sonia Giovannini



Arbitri: Id-Ammou, Tempone