Jomi Salerno, Russomando: "Siamo contente dei risultati che stiamo ottenendo" La giovane atleta si appresta a rispondere alla prima convocazione in azzurro.

La sesta vittoria consecutiva ha regalato alla Jomi Salerno un ulteriore allungo in classifica. La squadra di Francesco Ancona, superando per 36-26 il Mezzocorona, ha rafforzato il primato e ora guida la classifica con tre punti di margine sulla Cassa Rurale Pontinia fermata in casa da Bressanone.

Del match vinto ha parlato Giulia Rossomando, fresca di convocazione in azzurro. "È stata una bella partita in cui abbiamo avuto la possibilità di esprimere ciò che abbiamo allenato in settimana con il mister, siamo molto contente dei risultati che stiamo ottenendo e ovviamente il primo posto ha sempre un buon sapore. È sempre molto bello poter vedere in campo giocatrici di grande esperienza ma anche giocatrici di minore esperienza e fortunatamente il mister ci dà la possibilità di mettere in campo anche l’Under 20 ovviamente anche con il supporto delle atlete più grandi che ci aiutano in maniera importante. Per me ora ci sarà l’impegno in Nazionale, è una grande emozione essere stata convocata con la Nazionale senior, è il sogno di qualsiasi giocatore. Sono molto contenta di poter partire anche con le mie compagne di squadra, sono sicura che mi aiuteranno e sosterranno in questa nuova esperienza nella quale spero di dare il massimo e di mostrare il mio meglio”.