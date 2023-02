Basket Serie B: vittorie per Salerno e Sala Consilina La Lars Virtus Arechi e la Diesel Tecnica passano rispettivamente a Pescara e Taranto

La Lars Virtus Arechi Salerno vince a Pescara con il finale di 67-75 nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B (girone D). "Fatta la gara che volevamo, al di là di qualche minuto nel primo quarto e degli ultimi cinque dove, come spesso capita quando la partita è ormai in ghiaccio, si molla qualcosa dal punto di vista mentale. -ha spiegato il coach blaugrana, Francesco Ponticiello - Merito e onore, comunque, al nostro avversario che ha confermato il suo valore nonostante la posizione in classifica. Non era, infatti, minimamente scontato vincere a Pescara, specie in questa fase della stagione. Abbiamo fatto un nuovo passo in avanti, ma dobbiamo farne tanti altri ancora”. Vince la Diesel Tecnica Sala Consilina a Taranto contro il CJ Basket con il punteggio di 63-77 con Klacar e Divac protagonisti.

I tabellini

Serie B - Girone D

Ventunesima Giornata

Pescara Bk 2.0 - Lars Virtus Arechi Salerno 67-75

Parziali: 19-19, 7-17, 18-20, 23-19

Pescara: Capitanelli 17 (4/5, 2/7), Del Sole 15 (6/11, 0/3), Fasciocco 12 (0/1, 4/10), Masciopinto 11 (0/3, 3/7), Kadijvidi 4 (2/3, 0/0), Pucci 3 (1/1, 0/0), Perella 3 (0/1, 1/1), Del Prete 2 (0/0, 0/1), Modo, Paliciuc, Campoli

Salerno: Zucca 21 (3/5, 4/6), Donadoni 17 (5/10, 2/5), Moffa 15 (2/3, 2/6), Birindelli 9 (3/4, 0/0), Rinaldi 7 (1/3, 1/6), Beatrice 3 (0/2, 1/5), Sulina 3 (1/3, 0/0), Peluso 0 (0/0, 0/1), Capocotta Loïq

CJ Basket Taranto - Diesel Tecnica Sala Consilina 63-77

Parziali: 11-18, 14-23, 22-14, 16-22

Taranto: Corral 18 (5/7, 2/4), Cena 12 (2/4, 2/3), Conte 10 (2/6, 1/4), Bruno 9 (0/5, 3/7), Villa 4 (1/4, 0/2), Sampieri 4 (1/1, 0/0), Graziano 4 (2/3, 0/0), D'Agnano 2 (1/2, 0/1), Liace, Martinelli, Napolitano, Gaeta

Sala Consilina: Klacar 16 (2/3, 4/7), Divac 15 (3/5, 3/5), Cimminella 11 (1/4, 1/2), Misolic 10 (5/7, 0/0), Lurini 9 (3/5, 1/6), Caloia 8 (2/4, 1/2), Giunta 6 (3/7, 0/2), Anaekwe 2 (1/3, 0/0), Grottola, Miljkovic, Erkmaa