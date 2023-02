Pallamano, A2: la Genea Lanzara batte Il giovinetto e consolida il primato Inizia bene la fase ad orologio per i campani che continuano a guidare la classifica.

Si apre nel migliore dei modi la fase ad orologio del campionato Nazionale di Serie A2. I salernitani, al rientro in campo dopo circa un mese, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo hanno superato la compagine del Giovinetto col punteggio finale di 37 – 31. Un successo prezioso che consente a capitan Milano e compagni di consolidare ulteriormente il primato in classifica e di mantenere a distanza le inseguitrici Haenna e Palermo. La lunga sosta, come preannunciato alla vigilia, ha inevitabilmente pesato sulla prestazione dei rossoblu i quali, in particolar modo nel secondo tempo, si sono sbloccati trovando la giusta quadra per allungare nei confronti della compagine allenata da Fiorino e conquistare i due punti. Adesso, nemmeno il tempo di festeggiare che il campionato si fermerà ancora una volta, per gli impegni della Nazionale Italiana, con la Genea che non resterà al palo in quanto impegnata nella terza fase della Youth League Under 20.

Il match diretto dai signori ID-Ammou e Tempone vede la Genea Lanzara partire forte con le segnature di Kolev, Florio e Mendo – i tre terzini risulteranno i migliori marcatori nelle fila dei salernitani con otto segnature ciascuno – il vantaggio di due reti si sciupa, però, nella parte finale del primo tempo con gli ospiti che operano un controbreak portandosi negli spogliatoi in vantaggio sul 15 - 17. Nella ripresa i salernitani entrano in campo con tutt’altro piglio, piazzando un parziale di 5 - 1 in proprio favore che porta il punteggio sul 20 - 18. Al 49’ di gioco la Genea Lanzara è avanti sul 28 – 24, coach Manojlovic dà le ultime indicazioni e gli effettivi in campo non si fanno cogliere impreparati, capaci anzi di allungare nel divario chiudendo la contesa sul 37-31 finale.

Prosegue in maniera positiva anche il cammino dei giovanissimi della Genea Lanzara nel campionato interregionale di Serie B. Partiti col semplice intento di accumulare esperienza, i salernitani si ritrovano stabilmente al terzo posto della classifica, con ben sei successi conquistati, alle spalle delle capoliste Polisportiva Gaeta e Benevento.

GENEA LANZARA – IL GIOVINETTO 37 : 31

GENEA LANZARA: Milano A. 1, Senatore M. 1, Senatore A., Milano C., Kolev 8, Gonzalez, Florio 8, Vitiello, Gomez Subarroca 4, Mendo 8, Munda 3, Bellini 4, Cappellari. All: Manojlovic

IL GIOVINETTO: Marino, Vinci, Ben Soltana, Pipitone L., Mistretta 1, Pipitone B., Asimionesei, Adamo, Bach 4, Bagatolli 15, Mannone 4, De Vita 7. All: Fiorino

Arbitri: ID-Ammou – Tempone

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DI RITORNO DELLA FASE AD OROLOGIO: Genea Lanzara – Il

Giovinetto 37 : 31; Haenna – Palermo 30 : 23; Mascalucia – Ragusa 34 : 22; riposa: Aretusa.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara* 24, Haenna 20, Palermo 18, Il Giovinetto 16, Aretusa* 9, Mascalucia 9, Ragusa 0.

*=1 partita in meno