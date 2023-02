Genea Lanzara, Senatore: "Dopo lo svantaggio abbiamo imposto i nostri ritmi" “Sapevamo che ritornare in campo dopo circa un mese non sarebbe stato affatto facile".

Il primato è stato consolidato. Dopo un mese di stop era importante vincere e la Genea Lanzara lo ha fatto. Il 37-31 su Il Giovinetto è stata una risposta importante verso il finale di stagione. Del match ha parlato anche l’ala Mattia Senatore, uno dei protagonisti della squadra salernita.a

“Sapevamo che ritornare in campo dopo circa un mese non sarebbe stato affatto facile, abbiamo trovato, inoltre, sulla nostra strada nella prima gara della fase ad orologio una squadra, il Giovinetto, in crescita e reduce da un’ottima prestazione contro l’Aretusa, ma noi col cuore e con una grande intesa siamo riusciti a recuperare lo svantaggio rimediato dopo i primi trenta minuti di gioco, ad imporre i nostri ritmi e conquistare la vittoria. Nel corso dell’intervallo abbiamo rapidamente analizzato gli errori commessi, il mister ci ha spronato sottolineando gli aspetti sui quali avevamo lavorato in settimana e siamo riusciti, poi, a metterli in pratica. Adesso ci sarà l’ennesima pausa, poi ci aspettano due trasferte consecutive in terra sicula, dapprima faremo visita all’ Aretusa e poi al Ragusa. Non sarà affatto facile, dovremo mantenere alte la concentrazione e l’attenzione sin dal fischio di inizio per conquistare l’intera posta in palio. Sono certo che faremo bene e lavoreremo ulteriormente per perfezionarci sotto tutti i punti di vista”.