Da Contursi Terme la ripartenza della mountain bike cross country Il 5 marzo ecco la XC Grotta del Rosario.

In piena fase di allestimento a Contursi Terme la XC Grotta del Rosario e attività intensa per gli organizzatori del Bike&Sport Team per aprire nel miglior modo la stagione delle cross country in Campania con la prima prova del circuito in abbinamento con la Basilicata denominato X-Country.

Collocato in una stupenda location, incastonato fra la valle del fiume Sele, con splendida vista sui Monti Alburni, l'agriturismo Parisi, in località Piana, si colloca al vertice dei servizi ricettivi-agrituristici contursani e si appresta ad accogliere domenica 5 marzo tutta la logistica, la partenza, l’arrivo e la conformazione del percorso di 4,5 chilometri da ripetere più volte che si sviluppa ad anello nelle zone circostanti.

Il programma giornaliero prevede due partenze distinte: alle 9:30 per le categorie esordienti e allievi, alle 10:30 juniores, under 23, élite e i master. A fine gara per il circuito X-Country è prevista la vestizione provvisoria delle maglie di leader solo per gli agonisti.

Per iscriversi alla cross country il costo è di 20 euro solo per le categorie amatoriali. Per i tesserati FCI, agonisti e amatori, tramite la procedura Fattore K (ID 165869) più iscrizione sul sito www.mtbonline.it a cui dovranno adempiere soltanto gli amatori tesserati con altri enti.

Tanti i motivi di interesse che daranno lustro non solo a questa settima edizione della XC Grotta del Rosario ma anche all’avvio del circuito X-Country, nato da un pool di organizzatori della Basilicata e della Campania, in sintonia con i rispettivi comitati regionali della Federciclismo, per incentivare la partecipazione alle gare cross country soprattutto per le società che hanno atleti agonisti (esordienti, allievi, juniores, under 23 ed élite), unitamente alla scoperta del territorio delle località di svolgimento delle gare.

DATE, LUOGHI E SOCIETA’ ORGANIZZATRICI DELLE GARE 2023 DEL CIRCUITO X-COUNTRY

5 marzo Contursi Terme (Salerno) Bike&Sport Team

7 maggio Genzano di Lucania (Potenza) Asd Lupusbike

21 maggio San Cipriano Picentino (Salerno) Ciclopicentia

28 maggio Eboli (Salerno) Rampikevoli Mtb

4 giugno Viggiano (Potenza) Team Bikers Viggiano

18 giugno Palazzo San Gervasio (Potenza) Lucania Bike

2 luglio Visciano (Napoli) Team Bike Visciano

23 luglio Paterno (Potenza) Loco Bikers

6 agosto Ottati (Salerno) Polisportiva Ottati Mtb

20 agosto Matera GS Baser Dilettantistico