Genea Lanzara, torneo la Youth League: si va a Conversano per la terza fase La compagine campana arriva all'appuntamento col primato in classifica da conservare.

Rinviata ad aprile la gara contro Camerano a causa degli impegni di Christian Manojlovic con la Nazionale Italiana Senior, la Genea Lanzara in terra pugliese affronterà Carpi e Monteprandone nella terza fase della Youth League Under 20.

I salernitani arrivano all’appuntamento da prima in classifica e con un bottino fatto interamente di vittorie, avendo superato nelle gare iniziali della competizioni le compagini di Benevento, Ragusa, Conversano, Aretusa ed Endas Capua, quest’ultima poi ritirata. L’obiettivo dei salernitani, in queste gare finali della competizione tra Marzo ed Aprile, sarà quello di conquistare i punti necessari per la matematica qualificazione alla Final Eight di Chieti.

Nelle ultime due fasi della Youth League si sfideranno in maniera incrociata le undici squadre, derivanti dal girone C e D, inserite in un unico grande raggruppamento denominato Gruppo 2. Le migliori quattro squadre del Gruppo 2 si qualificheranno per le Finali Nazionali di categoria in programma a Chieti nel periodo 1-4 Giugno.

Florio e compagni debutteranno Sabato 4 Marzo alle ore 14:30, affrontando la forte compagine del Carpi, nel remake della finale 3^-4^ posto della passata stagione, quando i salernitani proprio battendo gli emiliani ottennero la storica medaglia di bronzo. Il Carpi si

presenta all’ appuntamento anch’essa da prima in classifica – appaiata proprio alla Genea Lanzara – e con una compagine completa ed impreziosita dall’ arrivo di Alex Coppola, tra i migliori marcatori della Serie A Gold.

A seguire, nella giornata di Domenica, i salernitani sfideranno alle ore 11:45 i marchigiani del Monteprandone, i quali arriveranno al Pala San Giacomo con tre vittorie e due sconfitte alle spalle guadagnate nelle prime due fasi della competizione. “Siamo reduci da un importante successo contro Il Giovinetto per quel che riguarda la Serie A2 – dichiara Emanuele Bellini, pivot della Genea Lanzara – un match che ci ha consentito anche di tornare in campo dopo una lunga sosta e che fa da apripista a questo weekend di gare con

la compagine Under 20. Affronteremo due sfide molto difficili contro Monteprandone e Carpi, dovremo dare il massimo per conquistare punti e smuovere la classifica. Soprattutto contro Carpi sarà una sfida molto complicata, un remake della finale per la medaglia di bronzo dello scorso anno, dunque entrambe le squadre ci terranno a fare bene.

Noi stiamo lavorando bene, stiamo ponendo molta attenzione ai particolari, in gran parte il gruppo Under 20 gioca anche in Serie A2 dunque siamo molto affiatati e ci conosciamo bene. Daremo il massimo sia in questo concentramento che in quello finale a Pontinia per conquistare per l’ ennesima volta le Finali Nazionali di categoria”.