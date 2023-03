Pallanuoto, A1: La Check-Up Rari Nantes Salerno fa visita all'Anzio Citro: "La partita di Anzio è di quelle determinanti per entrambe le squadre".

La Check.Up Rari Nantes Salerno torna in acqua. Appuntamento per sabato 4 marzo alle 16:30 quando avrà luogo la diciannovesima giornata del campionato di serie A1 che vedrà i campani sfidare l’Anzio Waterpolis allo Stadio del Nuoto di Anzio.

Dopo la pausa per le finali di Coppa Italia torna il campionato con uno scontro diretto dalla posta in palio importante per entrambi gli schieramenti. La Rari vuole una vittoria dopo il digiuno di risultati dell’ultimo periodo, dall’altra parte l’Anzio Waterpolis, attualmente a 17 punti, dopo la vittoria di misura in casa contro il Catania, vuole consolidare la sua posizione.

“La partita di Anzio è di quelle determinanti per entrambe le squadre. Uno scontro diretto da 6 punti che potrebbe decidere le sorti del campionato. Entrambi vogliamo vincere a tutti i costi. Li affrontiamo in trasferta ma vogliamo fare punti a tutti i costi.” Le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

“Non sarà una partita facile. Anche loro non sono in una posizione comoda, sicuramente hanno più punti di noi però non è una posizione comoda. Anche loro vorranno fare questi tre punti in chiave salvezza, quindi sicuramente ci aspettiamo una battaglia. Sarà una partita molto fisica dove dovremmo limitare quelli che sono le loro bocche di fuoco.” Le dichiarazioni del centroboa Donato Pica.