Scherma, CDM sciabola: Gallo trionfa al Trofeo Luxardo A Padova il 21enne salernitano è stato il dominatore di una delle gare più importanti della stagione

Il 18 maggio compirà 22 anni ma può già contare su una grande vittoria in Coppa del Mondo. Michele Gallo si è iscritto di diritto nella storia della sciabola italiana vincendo la tappa di Padova che mette in palio l’ambitissimo Trofeo Luxardo.

L’appuntamento con la storia era sognato ma non programmato. In pochi avrebbero scommesso sul giovane Gallo. Il salernitano, però, ha stupito tutti. Il suo è stato un percorso eccezionale. Esordio vincente contro lo spagnolo Flores (15-8), secondo turno ben gestito e portato a casa contro il tedesco Bonah (15-11). Negli ottavi vittoria con margine (15-9) sull’argentino Di Tella prima di affrontare l’ungherese Szatmari. Quello dei quarti è stato un assalto equilibrato e complicato dove il campano si è imposto all’ultima stoccata entrando in zona medaglie. In semifinale erano due gli italiani, oltre a Gallo c’era anche Repetti bravo a far fuori Curatoli nel secondo turno e a salire sul podio nonostante il ko contro Sarkyssian (15-13).

Gallo, invece, ha affrontato il georgiano Bazadze e anche questa volta l’ha spuntata per 15-14 guadagnandosi una fantastica finale per l’oro. L’ultimo atto di una prova di Coppa del Mondo può cambiare la carriera. Gallo lo sapeva troppo bene ed è salito in pedana con la cattiveria agonistica di chi è giunto all’appuntamento più importante della sua giovane carriera. Il kazako Sarkyssian è stato spazzato via per 15-9 e sul primo gradino del podio è salito proprio il salernitano che a 22 anni ancora da compiere ha conquistato una delle vittorie più ambite.

Finale

Gallo (ITA) b. Sarkyssian (Kaz) 15-9



Semifinale

Gallo (ITA) b. Bazadze (Geo) 15-14

Sarkyssian (Kaz) b. Repetti (ITA) 15-13



Quarti di finale

Bazadze (Geo) b. Szabo (Ger) 15-14

Gallo (ITA) b. Szatmari (Hun) 15-14

Repetti (ITA) b. Dershwitz (Usa) 15-14

Sarkyssian (Kaz) b. Patrice (Fra) 15-13

Tabellone da 16

Szabo (Ger) b. Mastrullo (ITA) 15-6

Gallo (ITA) b. Di Tella (Arg) 15-9

Repetti (ITA) b Cavaliere (ITA) 15-12

Sarkyssian (Kaz) b. Marciano (ITA) 15-8

Tabellone da 32

Mastrullo (ITA) b. Teodosiu (Rou) 15-14

Szatmari (Hun) b. Fioretto (ITA) 15-12

Gallo (ITA) b. Bonah (Ger) 15-11

Di Tella (Arg) b. Samele (ITA) 15-13

Repetti (ITA) b. Curatoli (ITA) 15-

Cavaliere (ITA) b. Kaczkowski (Pol) 15-10

Marciano (ITA) b. Rabb (Hun) 15-14

Tabellone da 64

Do (Kor) b. Neri (ITA) 15-13

Mastrullo (ITA) b. Mignuzzi (ITA) 15-13

Apithy (Fra) b. Nuccio (ITA) 15-8

Fioretto (ITA) b. Bravo (Esp) 15-13

Gallo (ITA) b. Flores (Esp) 15-8

Di Tella (Arg) b. Bonsanto (ITA) 15-7

Samele (ITA) b. Yaman (Tur) 15-10

Curatoli (ITA) b. Stigliano (ITA) 14-3

Repetti (ITA) b. Hiwatashi (Jpn) 15-10

Cavaliere (ITA) b. Homer (Usa) 15-3

Dershwitz (Usa) b. Dreossi (ITA) 15-9

Marciano (ITA) b. Kim (Kor) 15-14

Patrice (Fra) b. Torre (ITA) 15-13

Classifica (203): 1. Michele Gallo (ITA), 2. Artyom Sarkyssian (Kaz), 3. Giovanni Repetti (ITA), 3. Sandro Bazadze (Geo).

Gli altri italiani: 13. Marco Mastrullo, 15. Dario Cavaliere, 16. Giorgio Marciano, 18. Luca Curatoli, 19. Luigi Samele, 25. Luca Fioretto, 42. Giacomo Mignuzzi, 47. Pietro Torre, 48. Francesco Bonsanto, 52. Matteo Neri, 56. Leonardo Dreossi, 60. Riccardo Nuccio, 62. Marco Stigliano, 86. Alberto Arpino, 100. Mattia Rea, 106. Stefano Scepi, 113. Lupo Giorgio Giovanni Veccia Scavalli, 117. Edoardo Cantini, 124. Lorenzo Ottaviani, 182. Gabriele Foschini.

Foto: Bizzi per Federscherma.it