Pallanuoto, A1: Check-UP Rari Nantes ko ad Anzio Per i campani fatale il terzo quarto dove hanno concesso troppo ai padroni di casa.

Si è tenuta sabato 4 marzo 2023 alle ore 16:30 presso la Piscina Stadio del Nuoto di Anzio la diciannovesima giornata di campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto della Check-up RN SALERNO contro l’Anzio Waterpolis.

Non riesce ad invertirsi il trend negativo che tiene bloccati i giallorossi a 13 punti in classifica. Subito sotto di 3 reti la Rari preda del nervosismo non trova azioni gol e subisce le ripartenze.

“Purtroppo, non riusciamo ad invertire la rotta. Sfruttiamo poco le tante occasioni che creiamo sia in superiorità che a uomini pari. In difesa non riusciamo ad essere ordinati e concentrati per tutta la gara, dobbiamo giocare con più coraggio e riuscire ad essere più cinici in fase conclusiva. Spesso a decidere le partite sono gli episodi.” Queste le parole del mister Matteo Citro.

Prossimo appuntamento sabato 18 marzo in casa alla Simone Vitale contro l’Ortigia alle ore 15:00.

TABELLINO

ANZIO WATERPOLIS - CHECK-UP RN SALERNO – 11-7 (3 - 1 2 - 2 5 - 2 1 - 2)

ANZIO WATERPOLIS: S. Santini, N. Fratarcangeli, R. Pelicaric 4, S. Susak 1, D. Caponero, A. Goreta 2, G. Barberini, N. Cuccovillo 2, F. Lapenna, L. Bajic 1, E. Koprcina 1, D. Presciutti, A. Antonini, All. Tofani

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo, Esposito 1, Sanges, Siani, Gallozzi, Tomasic, Gallo 2, Parilli 1, Bertoli 2, Barroso 1, Pica, Vassallo. All. Citro

Arbitri: L. Bianco, Pinato

Note: Nel terzo tempo nel Salerno in porta Taurisano per Vassallo. Superiorità numeriche: Anzio 4/7, Salerno 3/9. Uscito per limite di falli Caponero (A) nel quarto tempo.