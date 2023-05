Boxe, Abbes Mouhiidine a caccia del pass per le Olimpiadi di Parigi L'azzurro è pronto per il raduno con la Nazionale per preparare i Giochi Europei.

La delusione per l’oro Mondiale sfuggito è sicuramente ancora viva in tutto il clan azzurro. Il primo, però, a dare segnali positivi, era stato proprio Aziz Abbes Mouhiidine. Il due volte argento mondiale è già tornato a lavorare guardando al futuro e al grande obiettivo della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il primo appuntamento è dietro l’angolo. Da mercoledì 21 giugno a domenica 2 luglio a Cracovia, in Polonia, andranno in scena i Giochi Europei. In corsa per i primi pass sette categorie per gli uomini per un totale di 124 atleti (16 posti per i 51 kg, 18 posti per i 57 kg, 20 posti per i 63,5 kg e altrettanti per i 71 kg, 18 posti per gli 80 kg, 16 posti per i 92 kg, la categoria del campione di Mercato San Severino, e per i +92 kg).

Aziz Abbes Mouhiidine si farà sicuramente trovare pronto a questo appuntamento fondamentale. Qualificarsi con un anno di anticipo significherebbe preparare l’appuntamento con molta serenità. Nel caso contrario bisognerà attendere i tornei di qualificazione mondiale dove ogni nazione potrà schierare un solo atleta per categoria. Intanto la squadra azzurra dall’1 giugno sarà in raduno al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi e il campano lavorerà insieme ai compagni di squadra Federico Serra, Michele Baldassi, Francesco Iozia, Paolo Di Lernia, Gianluigi Malanga, Manuel Lombardi, Salvatore Cavallaro (71 kg), Salvatore Cavallaro (80 kg), Alfred Commey e Diego Lenzi. La squadra sarà seguita dal direttore tecnico Emanuele Renzini e dai tecnici Riccardo d’Andrea, Gennaro Moffa, Eugenio Agnuzzi, Sumbu Kalambay con la collaborazione del preparatore atletico Mattia Tanci.