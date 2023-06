Pallamano, Youth League U20: la Genea Lanzara si è presa il titolo tricolore A Chieti grande successo dei salernitani che in finale hanno battuto 38-30 il Cassano Magnago.

E’ un periodo magico per la pallamano salernitana. Dopo il trionfo tricolore della Jomi Salerno al femminile, capace di arrivare in finale anche nel torneo giovanile dove si è dovuta accontentare della piazza d'onore, è arrivato il titolo nella Youth League under 20 grazie alla Genea Lanzara.

La squadra di coach Manojlovic, ne “La Casa della Pallamano” di Chieti, ha battuto 38-30 il Cassano Magnago. Una vittoria meritata arrivata grazie al grande impatto che il gruppo ha avuto sulla competizione fin dalle battute iniziali. In finale i ragazzi di Manojlovic hanno stupito per la capacità di gestire i momenti senza lasciare troppe speranze di rimonta ai rivali. Il trionfo viene da lontano col lavoro fatto negli anni che dà una grande soddisfazione a tutta la società guidata dal presidente Sica.



Tabellino

Cassano Magnago – Genea Lanzara 30 – 38 (11 – 16)

Cassano Magnano: Salmini 2, Lazzari (VK) 5, Casarotto, Drandic, La Bruna (K) 11, Magnoni, Salvati 3, Kabeer 5, Colombo, Grassi, Battaglia, De Mani, Poletti, Drandic, Visentin, Albanini All. Davide Kolec



Genea Lanzara: Merola, Senatore 3, Florio (VK) 5, Coppola, Rella, Manojlovic (K) 14, Milano 2, Vitiello 3, Avallone 4, Mendo 1, Bellini 6,

Cappellari All. Nikola Manojlovic



Arbitri: Passeri, Rinaldi