Sport, aggregazione e sociale: Castellabate "capitale" per tre giorni Il comune cilentano ospiterà l’edizione 2023 delle Pgssiadi Campania

Santa Maria di Castellabate ospiterà l’edizione 2023 delle Pgssiadi Campania, che si terranno il 9-10-11 giugno. La kermesse sportiva è organizzata dal Comitato Regionale Campania delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), associazione nazionale di promozione sportiva, con i patrocini della Regione Campania, del Comune di Castellabate, e della direzione regionale Campania dell’Inail.

Calcio maschile (categorie 2010/11/12), beach volley, sitting volley e tennis saranno le disciplinate sportive praticate dai partecipanti in una tre giorni densa di appuntamenti. Spazio anche allo sport inclusivo grazie al progetto, lanciato ormai già da diversi anni a livello nazionale, che prevede il coinvolgimento di giovani diversamente abili o appartenenti a famiglie fragili e con disagio socio-economico.

Il campo sportivo “Antonio Carrano”, i campi da tennis di San Marco di Castellabate e la spiaggia di Marina Piccola, nel cuore del centro costiero cilentano, ospiteranno le varie competizioni che hanno già raccolto l’adesione di tanti gruppi giovanili provenienti da ogni angolo della Campania.

“Le Pgssiadi Campania per noi sono un appuntamento annuale che per il secondo anno consecutivo si terranno a Santa Maria di Castellabate grazie all’interessamento e la fattiva collaborazione del Comune di Castellabate, guidato dal sindaco Marco Rizzo, e in modo particolare dell’assessore allo Sport Gianmarco Rodio – commenta Umberto Vona, presidente PGS Campania - La nostra manifestazione ha la caratteristica di essere un evento multidisciplinare e incluso. Tutto ciò la rende unica e particolare”.



Si può trovare il programma completo degli appuntamenti sul sito ufficiale www.pgscampania.it e sui social Pgs Campania.