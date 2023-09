Basket, Landolt Cup: Givova Scafati battuta dal Telekom Baskets Bonn (72-87) Nunge: "Siamo contenti di questo perché stiamo crescendo"

Il percorso della Givova Scafati nella Landolt Cup 2023 si apre con una sconfitta. La squadra gialloblu è stata superata con il risultato di 87-72 dal Telekom Baskets Bonn con l'ultimo quarto da 25-12 decisivo per la vittoria dei tedeschi. Alle 20.45 la Givova tornerà in campo per affrontare gli olandesi del Donar Groningen.

Nunge: "Pagata la stanchezza nell'ultima frazione"

"Abbiamo giocato una partita solida per 30 minuti, siamo contenti di questo perché stiamo crescendo. - ha spiegato il centro della Givova, Jack Nunge - La stanchezza si è fatta sentire negli ultimi 10 minuti e questo ha determinato il risultato, ma si tratta di un qualcosa che fa parte del processo di apprendimento di una squadra".

Il tabellino

Landolt Cup 2023

Seconda Giornata

Givova Scafati - Telekom Baskets Bonn 72-87

Parziali: 22-25; 24-17; 14-20; 12-25

Scafati: Timperi 2, Lottie 13, Gentile 7, Mouaha 3, De Laurentiis 2, Reale n. e., Rossato 5, Robinson 8, Rivers 16, Nunge 16, Pini. All. Sacripanti

Bonn: Flagg 7, Griesel 11, Udanoh 11, Watson 10, Frey 7, Fobbs 5, Koch, Bulic n. e., Pape 8, Kirkwood 14, Zengfeider 14, Turudic. All. Moors

Arbitri: Novakovic, Mazzoni, Omerovic

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969