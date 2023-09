Atletica, Derkach in gara alla Diamond League di Bruxelles La ragazza cresciuta a Pagani è reduce dalla migliore stagione della sua carriera.

Quella che sta giungendo al termine è stata la migliore stagione della carriera di Dariya Derkach. La saltatrice cresciuta a Pagani è stata grande protagonista agli Europei Indoor vincendo la medaglia d’argento e poi finalista ai Mondiali di Budapest.

La portacolori dell’Aeronautica Militare ha ancora qualche cartuccia da sparare e lo farà questa sera nel nobilissimo scenario della Diamond League di Bruxelles, penultima tappa del più famoso circuito dell’atletica leggera che il 16 e 17 settembre vivrà le sue finali a Eugene negli Stati Uniti dove lo scorso anno si sono disputati i Mondiali.

La Derkach è reduce dal 14,18 saltato a Zurigo, mentre il suo primato stagionale è il 14,36 di Budapest, misura molto vicina al primato personale di 14,47. In gara (a partire dalle 20:41 diretta su Rai Tre e su Sky Sport Max) ci sarà anche l’altra azzurra Ottavia Cestonaro che dopo aver vinto il titolo tricolore davanti alla ragazza campana è stata battuta sia ai Mondiali che nel meeting svizzero. Tra le due c’è una bella e sana rivalità che aiuta entrambe a spostare l’asticella sempre in alto. In gara ci sarà anche l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk che al Mondiale è rimasta in testa fino all’ultimo salto prima di essere battuta dalla fenomenale venezuelana Yulimar Rojas.