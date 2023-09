Jomi Salerno, turno di riposo in campionato poi la partenza per l’Azerbaijan Capitan Napoletano: “In EHF European Cup vogliamo fare meglio dello scorso anno”.

Settimana di pausa per la Jomi Salerno. Le atlete allenate da Francesco Ancona in questo weekend non scenderanno in campo: per loro turno di riposo dopo l’esordio in campionato con vittoria sul Teramo lo scorso sabato. Uno stop, dunque, che arriva in un momento propizio: le emozioni dell’esordio l’hanno fatta da padrone nella prima uscita in campionato con una vittoria, come detto, conquistata ma sofferta. I prossimi, dunque, saranno giorni fondamentali per continuare a lavorare ripartendo proprio dal match dello scorso fine settimana contro Teramo: lavoro che sarà di preparazione ad uno degli appuntamenti più attesi dalla società di pallamano salernitana. Dopo il weekend di pausa, infatti, le campionesse d’Italia voleranno in Azerbaijan: ad attendere la Jomi Salerno, i prossimi 23 e 24 settembre, l’impegno in Coppa Europea.

Riuscire ad andare oltre il 2° turno dell’EHF European Cup, quello che vedrà le salernitane confrontarsi in campo contro il KUR, e quindi fare meglio della passata stagione: è questo l’obiettivo del presidente Mario Pisapia, del tecnico Francesco Ancona e dell’intero gruppo desideroso di alzare l’asticella anche in ambito europeo.



“La partita di sabato è stata una partita in cui protagonista è stata l’emozione. Siamo una squadra, per certi aspetti, completamente nuova:

in alcuni momenti della gara abbiamo giocato molto bene, in altri, invece, si è visto che la squadra è nuova appunto e si deve conoscere

meglio in campo. Tutto sommato sono soddisfatta della prestazione dei nuovi innesti, le ragazze, nonostante tutto, hanno giocato bene, si sono impegnate e secondo me ci sono tanti margini di crescita. Il risultato non è stato veritiero, credo che il nostro percorso sarà in crescendo – ha dichiarato il capitano della Jomi Salerno Pina Napoletano -. Ora si apre il capitolo coppe europee e la prossima settimana andremo in Azerbaijan dove ci aspetterà il doppio turno contro il KUR. Anche per quanto riguarda l’EHF European Cup vogliamo fare bene, meglio dell’anno scorso quando, contro le avversarie turche, siamo uscite al primo turno. Da oggi il roster è nuovamente al completo perché Ilaria Dalla Costa è rientrata dagli impegni dei Mediterranean Beach Games. Sicuramente il fatto di fermarci per il campionato non ci aiuta, ad ottobre poi ci sarà un’altra lunga pausa: cercheremo di sfruttare questi momenti che ci permetteranno comunque di lavorare e noi lo faremo al meglio”.



I giorni che precedono la partenza per l’Azerbaijan vedranno nuovamente in gruppo anche Ilaria Dalla Costa. Il vicecapitano della Jomi Salerno, assente in occasione della prima gara di campionato, è reduce, infatti, dall’impegno in Grecia con la Nazionale Italiana nei Mediterranean Beach Games, con l’Italia sconfitta dal Portogallo nella gara valida per il 3° e 4° posto, ed è ora pronta a tornare a disposizione di mister Francesco Ancona e a lavorare con il resto del gruppo.



“Purtroppo, abbiamo perso, c’è il dispiacere per la sconfitta, però c’è da ricordare che il Portogallo è la quarta squadra d’Europa di Beach

Handaball e noi siamo, invece, all’11esimo. Nonostante ciò, c’è stata un’importante crescita della squadra, infatti durante tutto il torneo ci

siamo messe benissimo in mostra. Il risultato più importante è stato anche aver vinto un set contro la Grecia, che è stata Campione del Mondo e ha delle giocatrici fortissime. Una bellissima esperienza, sono contenta di aver partecipato – ha dichiarato Ilaria Dalla Costa -. Sono tornata a Salerno, sono contenta di aggregarmi al gruppo, l’obiettivo è ovviamente lavorare bene per allenarci e preparaci ai prossimi incontri che avremo in campionato ma non solo”.