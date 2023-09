Il sogno di Salvatore Maresca: vince l'oro e fa la proposta di matrimonio Una giornata indimenticabile per l'atleta campano: l'oro agli anelli nella World Cup. Poi, il "sì"

Domenica 17 settembre 2023 sarà una data da ricordare, per sempre, nel calendario della vita di Salvatore Maresca. L'atleta partenopeo ha conquistato l'oro nella specialità degli anelli alla World Cup Challenge di Parigi all'Accor Hotel Arena, condividendo il gradino più alto del podio, ex-equo, con Courtney Tulloch. Dopo, la proposta di matrimonio a sorpresa, mandando il pubblico presente in visibilio.

Lacrime di gioia a Parigi

Maresca, 30 anni, vive uno dei momenti più belli e importanti della sua carriera, e non solo. E dopo essersi laureato campione italiano agli anelli e aver vinto l'oro alla World Cup Challenge di Parigi, Maresca ha fatto centro con un altro anello, porgendolo alla sua fidanzata e facendo la proposta di matrimonio alla sua dolce metà, Maria Pia. Un momento ripreso in mondo-visione, pieno di pathos ed emotività, dove il "Thor" napoletano (che da anni si allena a Salerno), visibilmente emozionato, ha chiesto il microfono e catturato completamente la scena. Lacrime di gioia a fiumi per Salvatore e Maria Pia, con l'atleta di Castellamare di Stabia che, dopo aver ricevuto il sì, ha anche messo la sua medaglia d'oro al collo della futura moglie. In sottofondo suona "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. E l'Italia e l'italianità si prendono definitivamente la scena, per qualche minuto, nel segno dell'amore, nella città dell'amore.