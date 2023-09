Genea Lanzara, al via la stagione 2023-2024 Sica: "L’obiettivo è quello di riconfermarci, fare bene e dire la nostra in serie A Silver."

Reduce dalla conquista dello Scudetto nella categoria Under 20 e dal primo posto nel girone meridionale della Serie A2, la Genea Lanzara è pronta a tornare in campo per l’ inizio del nuovo campionato Nazionale di Serie A Silver, al quale prenderanno parte le dodici migliori formazioni dello stivale della ormai ex seconda divisione.

Un campionato nuovo sotto tutti i punti di vista, al quale i giovanissimi salernitani parteciperanno con tanta voglia di fare bene, consapevoli dell’alto tasso tecnico della competizione.

Si è svolta questo martedì, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2023/2024 alla presenza di Alessandro Ferrara, Assessore Attività Produttive e Turismo, di Gennaro Avella, Presidente della Commissione Sport del Comune di Salerno di Pino D’ Andrea, Vicepresidente della Commissione Sport del Comune di Salerno e di Domenico Sica, Presidente della Genea Lanzara.

A pochi giorni dall’esordio stagionale, sono stati definiti gli obiettivi nel mirino di capitan Antonio Milano e compagni, sono stati presentati gli atleti riconfermati, i nuovi arrivi nel roster salernitano ed il nuovo tecnico Pasquale Maione.

E’ fissata per il prossimo Sabato 23 Settembre, con fischio d’inizio alle ore 18:30, la prima uscita stagionale della Genea Lanzara che, in terra abruzzese, affronterà la Lions Teramo. Il primo impegno casalingo, presso la Palestra Caporale Palumbo, sarà Sabato 30 Settembre contro la compagine sicula dell’ Haenna. La Regular Season si concluderà nel mese di Aprile, via poi ai PlayOff per la promozione in Serie A Gold.

Nella nuova stagione, la Genea Lanzara riproverà a cucirsi nuovamente addosso lo Scudetto Under 20, con la più importante manifestazione giovanile al via nel mese di Dicembre, coi Campioni d’Italia in carica salernitani che ospiteranno proprio a Salerno la prima fase dal 21 al 23 Dicembre prossimi.

“L’obiettivo è quello di riconfermarci, fare bene e dire la nostra anche in questo nuovo campionato di Serie A Silver – dichiara Domenico Sica, Presidente della Genea Lanzara – affronteremo squadre esperte, di livello superiore, ma questo per noi è soltanto un ulteriore stimolo a fare bene. Siamo, inoltre, Campioni d’ Italia Under 20 e proveremo a riconfermarci. Abbiamo allestito un organico giovane ma talentuoso e sono certo che i ragazzi sapranno farsi valere. Il segreto alla base di questa società è semplicemente il tanto amore, l’immensa passione per questo sport ed il tanto lavoro che svolto costantemente e quotidianamente”.

A disposizione di coach Pasquale Maione un gruppo rinnovato rispetto alla passata stagione. Alle giovani promesse della cantera salernitana, pronti a maturare esperienza nel nuovo campionato di Serie A Silver, ed ai riconfermati Alex Mendo, Alessandro Florio, Daniele Munda e Joel Cappellari, si sono aggiunti sei nuovi innesti: il portiere portoghese Rafael Dias Vivas De Azevedo, il portiere spagnolo Guillermo Villanueva Peña, il terzino Luigi Arena e, dal Campus Italia, i giovanissimi Lorenzo Fragnito, Valentino Dello Vicario Giacinti e Federico De Ruvo.

“E’ un nuovo inizio per tutti, anche per la società stessa che parteciperà ad un campionato nuovo, mai esistito – esordisce coach Pasquale Maione – noi non vediamo l’ ora di scendere in campo, siamo ormai arrivati alla settimana decisiva dopo una lunga preparazione atletica dove i ragazzi si sono sacrificati davvero tanto. Dobbiamo iniziare col piede giusto. Ho scelto la Genea Lanzara perché è una società unita, solida, con le idee chiare sul presente e sul futuro, non solo a parole ma a fatti, quando sono arrivato ho trovato esattamente ciò che mi aspettavo. La squadra è molto giovane, ricordo a tutti che l’atleta più grande è un classe 2000, ma c’è tanto talento. Anch’io sono un allenatore giovane, sono al terzo anno che alleno, ho tanto da imparare anche io. Ho sensazioni davvero positive sulla nuova stagione, sarà difficile ma riusciremo ad essere competitivi su ogni fronte, lotteremo su tutti i campi e chi verrà alla Palumbo dovrà essere consapevole di incontrare una squadra che non si arrende mai”.

Staff Tecnico: Pasquale Maione (Allenatore), Piero Attanasio (Aiuto Allenatore), Pietro Russo (Collaboratore), Antonino Micali (Collaboratore).

Staff Medico e Fisioterapico: Dr. Telese Salvatore (Medico Sociale), Riccardo Freda (Fisioterapista), Riccardo Iacuzio (Fisioterapista), Gruppo Forte – Dr. Forte Alfonso Maria e Dr. Forte Francesco (Fisioterapia e Riabilitazione).

Team: Matteo Coppola, Guillermo Villanueva Peña, Rafael Dias Vivas De Azevedo, Joel Cappellari (portieri); Antonio Milano (cap.), Carlo Milano (v.cap.), Mattia Senatore, Andrea Senatore, Valentino Dello Vicario Giacinti, Alessandro Florio, Lorenzo Fragnito, Luigi Arena, Stanislav Petito, Jacopo Milano, Alessandro Vitiello, Francesco Luigi Avallone, Federico De Ruvo, Alex Mendo, Daniele Munda.