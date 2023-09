Jomi Salerno, Ancona: "Siamo contenti per aver superato il turno" Le salernitane in Azerbaijan hanno eliminato il Kur vincendo entrambe le gare di EHF European Cup.

Missione compiuta. La Jomi Salerno ha superato il primo turno in EHF European Cup imponendosi nel doppio confronto contro il Kur in Azerbaijan. Le salernitane hanno vinto gara 1 29-19 e gara 2 col punteggio di 36-19. Un doppio successo che permette alle ragazze di Ancona di continuare la propria campagna europea.

“È stata sicuramente una partita migliore rispetto a gara 1, probabilmente l’effetto stanchezza per il viaggio aveva fatto la sua parte. Le ragazze sono partite molto concentrate ed il gioco, infatti, è stato più fluido. Abbiamo ruotato tutte le giocatrici a

disposizione e hanno avuto tutte un ottimo rendimento – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona – Siamo contenti per aver superato il turno e ora la testa va subito al campionato perché sabato ci attende una trasferta importante dove vogliamo far bene. Questo passaggio di turno ci dà tanto morale, aspettiamo ora per il fine settimana di scoprire il prossimo avversario di Coppa, poi avremo sicuramente tempo per preparare al meglio il prossimo turno in EHF European Cup.”.

Tabellini:

Sabato 23 settembre

KUR – Jomi Salerno 19 - 29 (8 – 15)

KUR: Safarli, Rasulova, Eminova, Musayeva, Guliyeva, Smagina 2, Bikova, Mammadhanova, Javakhia, Pancheko, Gugic 6, Ahamefula 4, Stamatovic 4, Chernyshkova 3, Coguric. All. Fuad Yangildin



Jomi Salerno: Mangone 6, Dalla Costa 2, Rossomando 2, Avagliano 3, Squizziato, De Sant is 2, Danti, Dias Ribeiro 6, Napoletano 1, Pinto Pereira, Nornes 1, Barreiro Guerra 5, Gislimberti 1. All. Francesco Ancona



Arbitri: Fabryczny, Rawici

Delegato: Sivrikaya





Domenica 24 settembre

Jomi Salerno – KUR 36 – 19 (17 – 7)

Jomi Salerno: Mangone 5, Dalla Costa 3, Rossomando 5, Avagliano, Squizziato 5, De Santis 2, Danti, Dias Ribeiro 3, Napoletano 2, Pinto

Pereira, Nornes, Barreiro Guerra 4, Gislimberti 7. All. Francesco Ancona



KUR: Safarli, Rasulova 1, Eminova, Musayeva, Guliyeva, Smagina 1, Bikova, Mammadhanova, Javakhia, Pancheko, Gugic 8, Ahamefula 1, Stamatovic 1, Chernyshkova 7, Coguric. All. Fuad Yangildin



Arbitri: Fabryczny, Rawici

Delegato: Sivrikaya