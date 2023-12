Boxe, Ceglia sfiderà Urquiaga per il titolo di Campione EBU Silver Leggeri il match sarà organizzato dalla Promo Boxe Italia, ancora da decidere data e luogo.

Gianluca Ceglia è pronto a tornare sul ring. Questa volta lo farà per il titolo di Campione EBU Silver Leggeri. Il pugile di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, proverà a spodestare il campione in carica Franck Urquiaga che vanta un curriculum con 19 successi, 3 sconfitte e una parità tra i professionisti.

L’iberico, nato a Lima in Perù, è un osso durissimo ma Ceglia ha le qualità per metterlo in difficoltà. La sfida per il titolo EBU Silver Leggeri sarà organizzata dalla Promo Boxe Italia. Non ci sono ancora data e luogo, ma la speranza è quella che Ceglia possa avere l’occasione di combattere per un match così importante in una località amica, magari proprio a Salerno.

Sarebbe un grande spot per la boxe campana che tra professionisti e dilettanti continua a dare linfa a tutto il movimento nazionale con la sua grande e storica scuola che non conosce eguali.