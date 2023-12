Givova Scafati Basket vincente sulla Dolomiti Energia Trentino (75-62) Gialloblu da tris in campionato e con ulteriori chance d'accesso alla Coppa Italia

La Givova Scafati ha firmato il tris in campionato. Terza vittoria consecutiva per i gialloblu dell'Agro: battuta la Dolomiti Energia Trentino con il risultato di 75-62 nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Scafati resta in corsa per le Final Eight di Coppa Italia e domenica sarà ospite della Bertram Tortona.

Coach Boniciolli: "La società merita le Final Eight"

"Questo è stato il modo migliore di finire l’anno, facendo contenti i nostri tifosi. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Dopo due giorni liberi prepareremo la partita di Tortona. Siamo ad una partita dalle Final Eight, a cui ho partecipato cinque volte, tre in A2, disputando due finali ed una semifinale, e due in A, disputando due finali. Quando si arriva a giocare quella competizione, tutto è possibile e questa società, i suoi tifosi e la presidenza, meritano le Final Eight, che dovremo conquistare contro una squadra che gioca in Europa ed ha un nuovo allenatore molto esperto".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quattordicesima Giornata

Givova Scafati - Dolomiti Energia Trentino 75-62

Parziali: 14-15, 24-16, 19-20, 18-11

Scafati: Imade, Morvillo, Sangiovanni ne, Gentile 16, Mouaha, Rossato 2, Logan 12, Robinson 13, Rivers 13, Pini 4, Gamble 15. All. Boniciolli.

Trento: Ellis 7, Stephens, Alviti 10, Niang, Conti, Forray 6, Cooke 6, Udom 2, Biligha 12, Grazulis 7, Baldwin 12. All. Galbiati.

Arbitri: Baldini, Perciavalle, Noce.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969