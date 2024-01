Givova Scafati Basket vincente sulla UnaHotels Reggio Emilia (102-76) Risposta immediata del gruppo di coach Boniciolli alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano

La Givova Scafati domina contro la UnaHotels Reggio Emilia con il risultato di 102-76 nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. La squadra gialloblu cancella subito il ko rimediato a Casale Monferrato. "Sapevo quanto questa squadra potesse produrre e nelle ultime due partite casalinghe abbiamo avuto un impatto difensivo straordinario, mentre in attacco possiamo permetterci il lusso di fare a meno di ala grande e playmaker titolari, grazie agli sforzi della proprietà. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Abbiamo vinto quattro delle ultime cinque partite, ma sono arrabbiato perché non siamo ancora consapevoli di quanto possiamo produrre. Guardare nello specchietto retrovisore ti distrae dall’obiettivo principale che sta avanti e non dietro: non so dove riusciremo ad arrivare, ma la prossima settimana a Pistoia abbiamo l’opportunità per capirlo, al cospetto di una squadra con cinque ottimi americani e cinque ragazzi, di cui almeno tre del vivaio pistoiese, che, pur non avendo un grande curriculum, hanno grande energia e sono pronti a morire sul campo".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Sedicesima Giornata

Givova Scafati - UnaHotels Reggio Emilia 102-76

Parziali: 34-12, 22-20, 24-20, 22-24

Scafati: Imade 2, Morvillo, Gentile 8, Mouaha, Rossato 14, Logan 18, Robinson ne, Rivers 28, Nunge 11, Pini, Strelnieks 9, Gamble 12. All. Boniciolli

R. Emilia: Weber 4, Camara ne, Cipolla, Hervey 14, Galloway 16, Faye 6, Smith 11, Uglietti, Atkins 5, Vitali 8, Grant 3, Chillo 9. All. Priftis

Arbitri: Lanzarini, Galasso, Noce

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969