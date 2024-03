Pallamano, A1. La Jomi Salerno riparte con le marce alte, battuto Casalgrande Le salernitane si sono imposte con il risultato di 30-18

Al ritorno in campo dopo la pausa di campionato arriva ancora una vittoria per la Jomi Salerno. Alla Palumbo, dinanzi al proprio pubblico, le atlete allenate da Christophe Cassan sono protagoniste di una prestazione con pochissime sbavature, una prova che consente alle salernitane di battere la Casalgrande di mister Agazzani con il risultato di 30 – 18, conquistare due preziosissimi punti e mantenere la testa della classifica.

Nessun problema alla Palumbo di Salerno per la Jomi di mister Cassan. L’approccio delle salernitane è convinto e deciso e, infatti, è facile per Sjlie Petersen sbloccare il risultato dopo meno di un minuto dall’inizio della gara. La Jomi, davanti al proprio pubblico, è ben ispirata mentre le ospiti subiscono l’avvio di gara restando a secco di gol per i primi 7 minuti del match. Nessuna particolare difficoltà per la Jomi al ritorno in campo dopo tre settimane di stop, mister Cassan può contare su Rossomando sempre infallibile dalla linea dei 7 metri ed ancora sulle buone prestazioni delle straniere Petersen e Ribeiro. La Jomi cresce nei minuti finali della prima frazione: con Rossomando, due volte Ribeiro ed ancora Matos e Petersen al gol, il primo tempo si chiude sul risultato di 15 – 7. Al ritorno in campo dopo l’intervallo per le atlete di Agazzani è difficile riuscire a ricucire le distanze. La Jomi è intenzionata, infatti, ad archiviare al più presto la gara. Dalla Costa e ancora Ribeiro con Rossomando portano già, nei primi minuti del secondo tempo, la squadra avanti di 13 sulle ospiti. Impossibile per la Casalgrande risalire. Mister Cassan fa ruotare le sue, in campo il capitano Napoletano è autrice di 2 reti, spazio anche per la giovane Avagliano e, tra i pali, per Margherita Danti. È di Lauretti Matos il gol che chiude il match sul risultato di 30 – 18.

La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo il prossimo sabato 16 marzo nella gara in programma sul campo del Mezzocorona alle ore 20.00.

“Sicuramente volevamo il riscatto dopo la partita fatta all’andata a Casalgrande perché non avevamo dimostrato quello che Salerno poteva dare e oggi, davanti al nostro pubblico, ci tenevamo a fare una bella figura – ha dichiarato Aurora Gislimberti -. Durante la settimana abbiamo studiato le nostre avversarie e siamo riuscite, anche grazie al lavoro dello staff, a vedere dove potevamo fare bene. Sicuramente era difficile perché ci sono state tre settimane di stop, però il duro lavoro ci ha dato i frutti che volevamo ottenere. Ci aspetteranno adesso partite molto intense in cui il cambio e la disponibilità della panchina saranno fondamentali. Speriamo di portare al termine il nostro obiettivo finale”.

Jomi Salerno – Casalgrande Padana 30 – 18 (15 – 7)

Jomi Salerno: Dalla Costa (VK) 3, Rossomando 7, Avagliano, Squizziato, De Santis, Danti, Ribeiro 6, Napoletano (K) 2, Fabbo 2, Pereira, Lauretti Matos 4, Petersen 2, Barreiro, Gislimberti 4. All. Christophe Cassan

Casalgrande Padana: Furlanetto (K) 5, Ferrari, Franco (VK) 2, Iyamu 2, Artoni S., Bonacini, Rossi, Artoni A. 1, Orlandi 5, Baroni, Marquez 2, Mattioli, Lusetti 1. All. Marco Agazzani

Arbitri: Carrino - Pellegrino