Givova Scafati Basket: vittoria contro la Bertram Tortona (94-91) Coach Boniciolli: "È un gruppo che sta regalando grandi soddisfazioni"

La Givova Scafati ha superato la Bertram Tortona con il risultato di 94-91 nella ventitreesima giornata della LegaBasket Serie A. "Se fossi un giornalista e dovessi titolare il pezzo sulla partita, scriverei 'vittoria meritata'. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli, nel post-gara - Credo sia indiscutibile la nostra conduzione della partita, anche quando abbiamo subito percentuali di tiro da tre punti incredibili, a riprova del fatto che siamo stati mentalmente pronti a resistere, vincendo la gara con pieno merito. Fino a due ore prima della partita, le ipotesi di roster erano diverse, poi Pini ci ha comunicato di stare male con febbre e vomito, per cui abbiamo dovuto cambiare tutto, sia in termini di quintetto che di rotazioni. Se la gara si fosse giocata alla playstation, il risultato sarebbe stato scontato, ma questa non è la playstation, siamo esseri umani con sogni, desideri, ambizioni, incazzature e delusioni e questo è un gruppo che sta regalando grandi soddisfazioni".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventitreesima Giornata

Givova Scafati - Bertram Tortona 94-91

Parziali: 31-20, 19-23, 18-26, 26-22

Scafati: Imade ne, Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Gentile 7, Henry 13, Mouaha, Pinkins 13, Rossato 8, Robinson 20, Rivers 7, Nunge 23, Gamble 3. All. Boniciolli

Tortona: Zerini, Ross 10, Dowe 6, Candi 5, Tavernelli ne, Strautins 20, Baldasso 14, Kamagate 2, Severini 3, Obasohan 16, Weems 8, Radosevic 7. All. De Raffaele

Arbitri: Grigioni, Bongiorni, Capotorto

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969