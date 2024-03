Givova Scafati Basket ko contro l'Happy Casa Brindisi (76-84) Gialloblu a +8 sulla retrocessione, ma si allontana la prospettiva playoff

Sconfitta casalinga per la Givova Scafati. La squadra gialloblu è stata superata dall'Happy Casa Brindisi con il finale di 76-84 nella gara valida per la ventiquattresima giornata della LegaBasket Serie A. Vittoria preziosa in chiave salvezza per la Stella del Sud. Scafati ha 8 punti di vantaggio sulla zona rossa a 6 gare dal termine della stagione regolare, ma perde la chance di rendere più forte il potenziale cammino playoff.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiquattresima Giornata

Givova Scafati - Happy Casa Brindisi 76-84

Parziali: 21-24, 49-43, 63-64

Scafati: A. Gentile 14, Henry 10, Mouaha ne, Pinkins 13, Rossato 13, Robinson 12, Rivers 5, Nunge 5, Blakes 4, Pini, Borriello ne, Sangiovanni ne. All. Boniciolli

Brindisi: Morris 6, Laquintana 4, Sneed 10, Laszewski 14, Smith 6, Riismaa, Lombardi 5, Bartley 22, Bayehe 6, Washington 11, Seck ne, Malaventura ne. All. Sakota

Arbitri: Baldini, Gonella, Catani

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969