Pallanuoto A1. La bolgia della Vitale trascina la Rari Nantes nel derby La formazione salernitana ha battuto 13-8 il Circolo Nautico Posillipo

Trascinata anche dagli ultras della Curva Sud Siberiano, la Rari Nantes Salerno ha fatto suo il derby contro il Circolo Nautico Posillipo (13-8), aggiudicandosi la quinta giornata del round retrocessione del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1. Una grande prestazione dei ragazzi di mister Presciutti, letteralmente trascinati alla vittoria dal pubblico della piscina Vitale. Dopo un inizio non brillante la Rari si è caricata nel secondo quarto con l’arrivo della tifoseria granata che ha sostenuto i ragazzi fino alla fine.

“Quando sono arrivato a Salerno conoscevo già la passione della città ma oggi sono rimasto colpito, siamo stati letteralmente trascinati al successo da questo pubblico. Grande prestazione di squadra solida in difesa, concreta avanti, il gioco di gruppo ha permesso ai singoli di esaltarsi come accaduto oggi Gallo e Goreta. Ora non possiamo assolutamente rilassarci, ci sarà una trasferta complicata su un campo cui non si è abituati come quello di Monterotondo. Il nostro lavoro continua verso il raggiungimento dell’obiettivo. Ci sarà poi l’intermezzo della Coppa Italia che è un'ottima vetrina anche per rinforzare ancora di più la fiducia, giocando contro avversari del round scudetto, ci permetterà di prepararci al meglio per il proseguo del nostro percorso”, le parole di mister Christian Presciutti.

“Ho ancora i brividi per il sostegno del pubblico. Ci siamo sentiti caricati a molla dopo un avvio di titubante, il lavoro di squadra ha consentito a me e Goreta di rendere al meglio. C'è stata una crescita costante del rendimento durante il campionato che comunque riserva tante insidie, lo abbiamo visto oggi con la vittoria della Vis Nova nel derby contro l’Astra Nuoto, quindi il prossimo nostro impegno sarà molto difficile, bisognerà continuare a lavorare senza tralasciare alcun dettaglio. Mi auguro di poter festeggiare con un pubblico del genere la salvezza, tra le mura amiche”, le parole dell’attaccante Valentino Gallo.

TABELLINO:

Check-Up RN Salerno vs C.N. Posillipo 13-8 (1-4, 5-0, 3-1, 4-3)

CHECK-UP RN SALERNO: De Pascale, M. Luongo 2, A. Fortunato 1, C. Sanges, G. Parrilli, D. Gallozzi, I. Vrbnjak, V. Gallo 3, D. Presciutti, Z. Bertoli, A. Goreta 1, D. Pica, G. Vassallo, M. Barela, All. C. Presciutti

C.N. POSILLIPO: L. IZZO, A. SOMMA, F. ANGELONE, M. ROCCHINO1, G. MATTIELLO2, E. AIELLO1, M. TUBIC, N. CUCCOVILLO1, L. BRIGANTI, F. RADOJEVIC2, A. PICCA, P. SACCOIA, R. SPINELLI, E. SERINO 1 All. G. PORZIO

Arbitri: BIANCO, BRAGHINI

NOTE: Usciti per limite di falli Sanges (S) e Bertoli (S) quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Salerno 5/11 + un rigore, CN Posillipo 3/11 + due rigori. Spettatori 200 circa.