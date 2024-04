Ginnastica Salerno, è storia: conquistata la promozione in Serie A1 Dalla presidente Sulce ai ginnasti, un grande riconoscimento per il movimento. La dedica a Di Cerbo

La Ginnastica Salerno scrive una pagina indelebile della sua storia conquistando la promozione in Serie A1 al termine di un'entusiasmante stagione agonistica.

La terza tappa del campionato di regular season di ginnastica artistica della Federazione Ginnastica d'Italia, svoltasi oggi sabato 7 aprile 2024 presso il PalaDeAndré di Ravenna, ha sancito il trionfo della squadra salernitana, che ha primeggiato con tenacia e talento. Un'impresa frutto di un lavoro certosino e di una dedizione costante, che ha visto protagonisti atleti, staff tecnico e dirigenza.

Un amalgama perfetto che ha permesso di superare ogni ostacolo e di raggiungere un traguardo mai raggiunto prima dalla società.

I protagonisti di questa cavalcata trionfale sono i ginnasti: Thor Maresca, Mattia Nicolao, Alessio Ventura, Ivan Brunello, Christian Atte, Giuseppe Chiarolanza, Gianfranco Stano e Nicolau Mir.

Atleti di grande valore che, sotto la guida esperta dei coach Marcello Barbieri, Valerio Darino e Manolo Martinez, hanno saputo esprimere al meglio il loro talento, regalando alla città di Salerno una gioia immensa.

Fondamentale il supporto della presidente Juliana Sulce, che ha sempre creduto nelle potenzialità della squadra e ha fornito il sostegno necessario per raggiungere questo obiettivo. Un plauso va anche a tutto lo staff societario, che con il suo lavoro silenzioso e costante ha contribuito al successo della squadra.

"La promozione in Serie A1 rappresenta un punto di svolta per la Ginnastica Salerno, che si affaccia al massimo Campionato Nazionale con entusiasmo e ambizione. Un nuovo capitolo che la società è pronta ad affrontare con la consapevolezza dei propri mezzi e con la voglia di continuare a scrivere pagine gloriose della sua storia", hanno fatto sapere i protagonisti dell'impresa.

La città di Salerno è in festa per celebrare questo traguardo storico e si stringe attorno alla squadra, pronta a sostenerla con passione e calore nel nuovo avventuroso viaggio in Serie A1.

Un'emozione particolare ha pervaso la squafra, che ha dedicato la vittoria ad Antonello Di Cerbo, il direttore Sportivo prematuramente scomparso a cui erano legati. "Dobbiamo vincere per Antonello!" ha dichiarato Maresca tempo fa in conferenza stampa. "Ed eccoci qua, SiAmo tornAti!", l'entusiamo della Ginnastica Salerno.