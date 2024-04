Pallamano maschile. La Genea Lanzara cede nel finale al Molteno Nel prossimo week end sfida a Palermo, ultima della regular season

Sfuma di poco la possibilità per la Genea Lanzara di centrare un bel successo casalingo contro Molteno. La compagine salernitana guidata da Pasquale Maione ha ceduto l’intera posta in palio agli avversari dopo una gara vibrante ed appassionante per il pubblico accorso alla Palestra Caporale Palumbo.

In sintesi: Genea Lanzara inizialmente in vantaggio, poi l’aggancio ed il sorpasso della compagine lombarda, infine l’importante rimonta dei padroni di casa, tuttavia non completata.

I padroni di casa partono forte con le segnature di Schipani e Florio, restando in vantaggio sino al 13’ di gioco (6-5 il parziale), la gara resta in equilibrio sino al 20’ di gioco quando, sul 10-10, il Molteno piazza un minibreak in proprio favore portandosi negli spogliatoi sul 13-16.

Nella ripresa, gli avversari si presentano in campo con un piglio ancor più forte, realizzando quattro reti consecutive che vale il massimo vantaggio sul 13-20. I padroni di casa non mollano la presa e, con costanza e determinazione, riaprono il match toccando il -1 al 55’ con la segnatura di Lettera (24-25 il parziale), fallendo poi la possibilità di impattare con l’errore del capitano Antonio Milano dai sette metri. Sul 25-26, con in mano la palla del nuovo possibile pareggio, il tentativo dei rossoblu dopo il timeout chiamato da Maione non va a buon fine, favorendo il contropiede degli avversari che guadagnano, a tempo scaduto, un tiro di rigore realizzato da De Angelis che vale il 25-27 finale.

Nel prossimo weekend, i salernitani faranno visita al CUS Palermo nell’ ultimo match di Regular Season. Testa, poi, ai PlayOff Promozione per la massima serie al via sabato 27 aprile.

“Eravamo consapevoli della difficoltà del match e siamo rammaricati per aver sfumato nel finale la possibilità di agganciare i nostri avversari – ha dichiarato a fine gara Ivano Rossi, pivot della Genea Lanzara – nel corso dei sessanta minuti di gioco abbiamo commesso diversi errori, avremmo potuto centrare un bel risultato ma continueremo a lavorare in settimana in vista del finale di stagione.

La regular season si chiuderà con la trasferta a Palermo, affronteremo un lungo viaggio e giocheremo su un campo ostico contro una squadra che lotta per non retrocedere ed il cui destino dipenderà anche dal risultato di questo incontro. Noi cercheremo di impegnarci al 100% e di fare bene, dovendo anche fare i conti con delle assenze. Ci vorrà carattere e motivazione da parte di tutti, anche dagli atleti che hanno avuto sinora minor minutaggio”.

GENEA LANZARA – MOLTENO 25-27

GENEA LANZARA: Milano A. 1, Senatore, Lettera 3, Milano C., Florio 4, Fragnito 3, Russo, De Luca 5, Rella, Caporaso, Avallone 3, Schipani 5, Rossi 1, Munda, Cappellari, Coviello. All: Maione

I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA DI RITORNO: Cologne – Verdeazzurro 37 : 29; Campus Italia – Haenna 43 : 31; Romagna – CUS Palermo 34 : 28; Camerano – Chiaravalle 20 : 17; Lions Teramo – San Lazzaro 31 : 26; Genea Lanzara – Molteno 25: 27.

CLASSIFICA: Camerano 37, San Lazzaro 29, Romagna 28, Chiaravalle 28, Molteno 26, Cologne 24, Genea Lanzara 20, Haenna 20, Verdeazzurro 15, Campus Italia 10, CUS Palermo 8, Lions Teramo 7.